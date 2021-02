La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga el robo de 115 mil 690 pesos así como 824 constancias de verificación sin utilizar de los tipos 00, 0, 1 y 2 exentos y rechazos, de un verificentro ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.



Autoridades no descartan que los engomados se puedan comercializar de inmediato en el mercado negro.



Consta en la carpeta de investigación, FIIZP/IZP-9/UI-1 S/D/0505/02-2021, que los hechos ocurrieron el domingo pasado, la representante legal de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA), señaló que el atraco ocurrió durante la madrugada cuando no había empleados y el lugar estaba cerrado, por lo que no hubo lesionados.



Quien se percató del atraco fue uno de los empleados del lugar, quien al llegar a abrir las puertas, se dio cuenta que el zaguán de entrada del verificentro estaba abierto y el candado que la cierra estaba forzado y tirado en el suelo.



Al ingresar a las oficinas observaron que todas las puertas estaban abiertas, los muebles en desorden y en la oficina de la gerencia donde se encuentran tres cofres de seguridad y una caja fuerte se percataron que faltaban cerca de 115 mil 690 pesos y también 824 constancias de verificación sin utilizar de los tipos 00, 0, 1,2 exentos y rechazos.



