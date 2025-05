El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez, aseguró que por el plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino, que ya cumplió seis días, se han visto “tremendamente” afectados alrededor de 11 mil 250 pequeños y medianos comercios del Centro Histórico.

Por ello, hizo un llamado a los maestros a que no abusen de la paciencia del gobierno federal y lleguen a un acuerdo pronto, para no continuar con las pérdidas económicas de sus agremiados.

“Por lo menos en el Centro esta concentración afecta sobre todo a pequeños y medianos comercios, alrededor del 25% del total de nuestros afiliados (45 mil), (...) que se ven tremendamente afectados”, dijo en conferencia de prensa.

El líder empresarial explicó que debido al plantón tienen que cerrar temprano prácticamente 100% de los negocios, entre restaurantes, comercios, hoteles, entre otros.

Desde el pasado 14 de mayo maestros de la CNTE instalaron un plantón en la plancha del Zócalo capitalino para exigir la suspensión de la Ley del ISSSTE de 2007, así como un incremento salarial.

Vicente Gutiérrez señaló que, aunque no están en contra de las manifestaciones, ya no pueden abusar de la paciencia del gobierno y deben ponerse de acuerdo, ya que no sólo afectan a los comercios, sino a los trabajadores y personas en su movilidad.

“Siempre aprietan más y les dan más y aprietan más. Es una manera de toda la vida de la Coordinadora de estar presionando al gobierno. Lamentamos que esto suceda (...) y que se regresen sobre todo a dar clases, porque es algo que no se toma en cuenta, porque parece que no les importa si están o no tomando clases”, advirtió.

En su sexto día de protestas, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon varios puntos de la Ciudad de México.

Las movilizaciones comenzaron temprano alrededor de Palacio Nacional en el Centro Histórico, donde bloquearon el paso en la periferia de la sede del Poder Ejecutivo e impidieron la entrada a periodistas a la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, se congregaron en varios puntos de Paseo de la Reforma para realizar diversos bloqueos qué duraron más de cinco horas. Uno de estos fue entre Paseo de la Reforma y avenida Juárez, Bucareli y Rosales, donde los docentes utilizaron unidades del Metrobús para bloquear la circulación en el cruce de vialidades.

A su vez, se plantaron en la intersección de Reforma con Insurgentes, donde restringieron el paso del transporte público.

Protestan en embajadas

Ayer, los maestros también realizaron mítines frente a divesas embajadas como las de España, El Salvador, Egipto, Costa de Marfil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Canadá, Australia, República Dominicana, Indonesia, Francia, Alemania, Cuba y Panamá, todas ellas ubicadas en la zona de Polanco.

A las 14:40 horas, los docentes retiraron los bloqueos y retornaron a su campamento, ubicado en el Zócalo capitalino.

Durante los bloqueos, varias vialidades de la zona centro y poniente de la capital se vieron colapsadas; además, hubo reportes de confrontaciones entre los protestantes y usuarios del transporte público, quienes se vieron obligados a descender de las unidades para que estas fueran usadas como barricadas para detener la circulación.