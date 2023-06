La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por “noticia criminal”, para deslindar responsabilidades en torno a la muerte de un empleado del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), quien murió la tarde de ayer en la estación Oceanía, cuando aparentemente realizaba unas maniobras de revisión en las vías.

Hoy, empezó a circular en redes sociales un video en el cual se observa que dos empleados del Metro, ingresa a las vías, en un momento uno de ellos pierde el equilibrio y cae a las vías del Metro y de inmediato queda inmovil, su acompañante -vestido con camisa blanca- intenta reanimarlo y al ver que no reacciona, pide ayuda para sacarlo de ahí.

De momento no se ha logrado establecer cuál fue la causa de muerte, si una descarga eléctrica o por el golpe que pudiera recibir en la cabeza la víctima.

Imágenes sensibles



Familia culpa a autoridades de la muerte del trabajador

En este sentido, la familia del empleado que perdió la víctima -también en redes sociales- denunció que ese tramo un año atrás se había reportado que tenía fallas pero nunca se atendió, por lo que culpan a las autoridades de la desgracia.

“Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad. #lineaB #MetroCDMX”, denunció en su cuenta de Twitter, Verónica Alexia, hija de la víctima quien pide esclarecimiento para este caso.

