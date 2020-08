Intervención no pone en riesgo Bosque de Chapultepec: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las 800 hectáreas del Bosque de Chapultepec no estarán en riesgo, sino que tendrá una intervención natural y ambiental en las cuatro secciones por lo que todos los habitantes pueden dar su opinión sobre el proyecto que dará paso a nuevos espacios culturales.



“Decirles a los habitantes de la Ciudad de México, alcaldía Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, que el proyecto es principalmente natural y cultural del Bosque (de Chapultepec) que no vamos a hacer absolutamente nada que signifique poner en riesgo al bosque, sino todo lo contrario”.



Por lo que mediante la página http://proyectochapultepec.cdmx.gob.mx y http://chapultepec.cultura.gob.mx/ así como diversos kioscos se tendrá un espacio de comunicación con la ciudadanía donde podrán dar su opinión sobre el rescate del área natural.



“La ciudadanía podrá expresar sus opiniones así como recomendaciones”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Marian Robles.



Durante la presentación del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura Avances de un Proyecto en Construcción, en compañía con la secretaria de Cultura federal, Alejandra Fraustro, Sheinbaum destacó que el proyecto tendrá cuatro ejes fundamentales; uno de ellos es la conectividad entre todas las secciones, rescate ambiental y cultural e incorporación de nuevos complejos.



“Es elemental el rescate del Bosque de Chapultepec no solo parta de su primera sección, que es la más reconocida por su museos y lagos, sino también la segunda sección particularmente por su rescate ambiental y la tercera sección por el rescate hídrico y natural, y rescate y promoción turística del bosque y promover la interconectividad”, indicó que Gabriel Orozco, “imprime una idea integral al Bosque de Chapultepec.



Agregó: “La interconectividad entre la primera y segunda sección, segunda y la tercera y la tercera y la cuarta sección es uno de los elementos fundamentales del proyecto Bosque de Chapultepec que ya tiene una historia, que inició cuando el actual presidente fue Jefe de Gobierno y se destinaron recursos para su rescate ambiental pero hoy se concentra en el área más abandonada que es la tercera sección del bosque”, indicó.



Foto: Berenice Fregoso

Los Proyectos

Cabe mencionar que el proyecto indica que se abrirá en la primera sección la Casa Lázaro Cárdenas, Casa de la Cultura Política, Casa del Maíz, Cubo Acústico y Pabellón Contemporáneo Mexicano, este último donde está el Jardín Botánico.



Para la Cuarta sección se proponen obras como una Bodega Nacional de Arte y Colecciones, una nueva sede de la Cineteca Nacional así como el Pabellón de Cultura Urbana, entre otras obras.



La secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, indicó que la Secretaría de Hacienda dispone de mil 100 millones de pesos para la interconexión entre las cuatro secciones y restauración ambiental. Dichos recursos serán destinados a la Secretaría de Cultura como al Gobierno de la Ciudad de México para las obras.



La jefa de Gobierno detalló que la obra que será este año será la construcción de la calzada Flotante, que cruzará Periférico para conectar la primera y segunda sección del bosque, y que solo falta el dictamen de impacto ambiental, pero reiteró que no se requerirá talar ningún árbol, esto debido a que vecinos se han manifestado, sin embargo, dijo que “deben estar desinformados”.



La mandataria capitalina mencionó que por muchos años la tercera sección de Chapultepec fue un espacio abandonado que se reforestó con especies que no eran las propicias para el área incluso hay zonas que tiene problemas por su fauna nociva.



Detalló que la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como parte del proyecto de Chapultepec, se hará una intervención en la Tercera sección en las presas del poniente y rescate de un manantial en la Cuarta sección.



Con miles de años de historia, #Chapultepec es un espacio fundamental para poner en práctica un proyecto que sea modelo de medio ambiente y cultura. pic.twitter.com/t2VHZzyLdK — Alejandra Frausto (@alefrausto) August 9, 2020

lr