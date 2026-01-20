Un intento de linchamiento por parte de vecinos se registró la noche de este lunes en la colonia San Francisco Apolocalco, alcaldía Iztapalapa, luego de que dos jóvenes fueran señalados como presuntos responsables de un robo, lo que generó una fuerte movilización policial y de servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes del Sector Teotongo, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Guerrero y Quintana Roo, donde aproximadamente 120 vecinos, número que posteriormente superó las 200 personas, retuvieron a dos sujetos e intentaron hacer justicia por propia mano, tras acusarlos de despojar de sus pertenencias a un hombre, presuntamente utilizando una réplica de arma de fuego.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban patrullajes en la colonia Campestre Potrero cuando fueron alertados por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre una detención ciudadana en proceso, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados observaron a la multitud concentrada al exterior de un inmueble y, conforme a los protocolos de actuación policial, intervinieron para controlar la situación y resguardar la integridad física de los dos jóvenes señalados, evitando que el intento de linchamiento se consumara.

Intento de linchamiento en Iztapalapa; vecinos retienen a dos jóvenes por presunto robo. Foto: Especial

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo, mismo que fue reconocido por la víctima como de su propiedad. Los presuntos implicados, de 18 y 20 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que, tras un cruce de información, se estableció que el joven de 18 años cuenta con una presentación previa ante el Ministerio Público por el delito de robo de vehículo, registrada en 2025.

Cabe señalar que, tras la detención, algunos vecinos comenzaron a agredir al personal operativo de la SSC, lo que dejó como saldo dos policías lesionados, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para su atención médica.

La situación fue controlada minutos después con la presencia de unidades de emergencia y refuerzos policiales, restableciéndose el orden en la zona.

