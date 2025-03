Uno de los compromisos que ha hecho la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con los mercados públicos de la Ciudad de México, es combatir la extorsión e instalar videocámaras conectadas al C5, tanto en el exterior como el interior.

“No queremos que los mercados sufran extorsión, eso es lo primero, así que vamos a trabajar para liberar a los mercados que tengan problemas de extorsión, y segundo, vamos a instalar videocámaras en el exterior y en el interior de esos centros, conectadas al C5”, dijo este 10 de marzo durante un evento en el mercado Martínez de la Torre.

Esta propuesta la ha delineado en varias ocasiones. El pasado 11 de febrero, en conferencia de prensa, Brugada Molina anunció la implementación de medidas de seguridad en los mercados.

Días después, en un encuentro que tuvo con locatarios, explicó que la estrategia contra la extorsión en mercados públicos se desarrollará con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); además, se impartirán talleres y pláticas para que los locatarios sepan cuidarse ante este delito.

“Logramos modificar la ley para garantizar que ante delitos de extorsión y ante el intento de extorsión, es decir, no sólo hasta que se consumó el delito, sino alguien que está intentando extorsionar, se convierta en delito grave. Significa que quien quedó detenido por eso, no sale de inmediato o pagando fianza (...), de esa manera vamos a fortalecer mucho, es más, no es necesario una denuncia para atacar los delitos de extorsión. Sólo con avisar, se atiende de inmediato”, señaló.