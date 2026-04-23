Tepotzotlán, Méx.— Ya fue puesto en operación el sistema ponchallantas en la caseta de cobro número 4 de la autopista México-Querétaro, el cual fue instalado solo en una garita en la que el pago es mediante el esquema tag Televía, en dirección a Querétaro.

En ese espacio fue colocado un letrero amarillo que advierte sobre el sistema antievasión del peaje; sin embargo, en las demás garitas sigue ocurriendo la evasión por parte de usuarios de la autopista de cuota, principalmente de aquellos que viajan en motocicletas, aún y cuando en cada espacio hay un guardia de seguridad.

Los conductores de motos logran burlar el pago al cruzar junto a algún automovilista que efectuó el pago correspondiente por el uso de la autopista o al pasarse a un lado de la pluma, ya que no todas logran abarcar todo el espacio del carril y otras son improvisadas con tubos de material como PVC.

La propuesta que han hechos tanto vecinos de Tepotzotlán, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, así como por las autoridades locales, es que la caseta sea trasladada a la zona del municipio de Huehuetoca, con el propósito de descongestionar la vialidad.

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