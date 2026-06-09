La alcaldía Coyoacán inició los trabajos de limpieza y recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, como parte de una rehabilitación integral que se realiza en la zona.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el edil Giovani Gutiérrez detalló que las labores se realizan de manera coordinada con equipos de las secretarías de Medio Ambiente capitalina y federal, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la Marina, Profepa y Vigilancia Animal.

Indicó que 200 personas de la alcaldía y 40 elementos de la Marina estaban en el lago realizando los trabajos de limpieza. “Si ustedes se fijan, el día de hoy tenemos 200 personas de la alcaldía y 40 elementos de la Marina, además de personal de las demás dependencias”, señaló.

El edil Giovani Gutiérrez señaló que trabajan con mucho cuidado para cuidar la fauna que existe en el lugar. Foto: Especial

El alcalde explicó que los trabajos de limpieza se extenderán durante varios días y detalló que la semana pasada se enfocaron en el rescate de la fauna que habita en el lago; señaló que fueron rescatados 17 patos y este lunes uno más, además de que continúan buscando tortugas y posibles peces que permanecen en la zona.

“Hemos encontrado tortugas, pero se escondieron; es normal, hay movimientos y presencia de personas, por lo que estamos trabajando con mucho cuidado”, comentó.

Giovani Gutiérrez detalló que actualmente los trabajos se concentran en el retiro de lentejilla, azolve y basura mediante redes especiales; agregó que la basura será filtrada para extraer el material vegetal que utilizarán para producir composta destinada al mantenimiento de áreas verdes del parque.

“Se aprovecha como composta en todos nuestros parques y jardines”, dijo el alcalde.

Agregó que una vez concluida la limpieza del lago se realizará una revisión del fondo y un estudio de mecánica de suelos para determinar las siguientes intervenciones.

“Primero vamos con la lentejilla, luego el azolve y la basura, para pasar al dictamen que nos arroje la mecánica de suelos y hacer la intervención mayor”, indicó.

EL UNIVERSAL observó a personal de la Secretaria de Marina retirando la lentejilla y basura que cubre la superficie del lago, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y la imagen del cuerpo de agua.

La alcaldía Coyoacán informó que la intervención de dicho parque se ha desarrollado en tres etapas; en las dos primeras se llevaron a cabo trabajos en las canchas deportivas, juegos infantiles, baños, áreas comunes, luminarias, canchas gemelas de futbol, el skatepark y la pista de patinaje.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más