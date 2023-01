Inician las pruebas de la subestación eléctrica que abastecerá de energía al Metro de la CDMX

Con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, las pruebas de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzaron este martes para abastecer energía a las Líneas 1, 2 y 3.

Lo anterior forma parte del Proyecto Metro-Energía, el cual surge luego del incendio de la Subestación Buen Tono el 9 de enero de 2021, siniestro que provocó la suspensión temporal del servicio en 6 de las 12 líneas del Metro y que, todavía, las líneas 1, 2 y 3 sigan operando con capacidad reducida.

En ese sentido, a partir de hoy comenzará un proceso paulatino de migración para energizar la Línea 1, 2, y 3 que durará un par de semanas ya que es necesaria la transición de la Subestación Buen Tono a los nuevos transformadores.



Sheinbaum destaca trabajo de Metro y CFE

En las instalaciones del STC en la calle Delicias, la Jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum, indicó que con el Proyecto de Metro Energía, el cual se hizo en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y STC, se incrementará el voltaje con las que se alimentan las Líneas 1, 2 y 3 y que les dará mejor estabilidad y mejora en la distribución de la energía.

“Implica nuevos transformadores, un nuevo sistema de alimentación que pasó de un voltaje que ya no se usaba en ningún lugar del país a 230 kv, y representa la instalación de una nueva subestación eléctrica, al ser una de las más modernas del país y representa la estabilidad y mejora y 50 años más de este suministro de energía eléctrica, transmisión y distribución para las Líneas 1, 2 y 3 que son las más antiguas del sistema”, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina reconoció al Metro y a CFE ya que anteriormente solo se reconocían empresas privadas, pero que en dos años lograron construir una de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión más importantes del país, “es para darle confiabilidad al servicio del Metro, esta obra que pudo haber sido la sustitución de un transformador o de un cable decidimos transformar todo son recursos públicos que se destinan para el beneficio de la gente”.

“Nuestra responsabilidad es fortalecer estas empresas no solamente porque representan el orgullo de los mexicanos y mexicanas sino porque representan garantía del servicio público de energía eléctrica y el servicio de transporte público para la zona Metropolitana del Valle de México porque en el Metro no solo se mueven lo que viven en la capital sino también una buena parte de los habitantes del Estado de México y otras entidades”.

El director del Metro, Guillermo Calderón, mencionó que la Subestación Eléctrica de Alta Tensión, la cual tiene la capacidad suficiente para abastecer a ciudades como Jalapa, Villahermosa, Celaya, tuvo un costo de 4 mil 500 millones de pesos y que tendrá un ahorro de energía del 8% en comparación con la antigua subestación.



“El sistema de alimentación será mucho más seguro toda vez que estaremos conectados al sistema erétrico nacional atreves de dos subestaciones importantes de la CFE, una la subestación Jamaica y otra la subestación Kilometro Cero tendremos un sistema redundante con una altísima confiabilidad de servicio”, además que reconoció a los trabajadores del Metro, los cuales darán mantenimiento a este nuevo sistema de energía.

Calderón señaló que habrá notorios beneficios como la continuidad del servicio al evitarse interrupciones así como lo asociado al alumbrado en escaleras, elevadores, entre otros aspectos de la red.

Durante el acto protocolario, el director de CFE, Manuel Bartlett, reconoció la labor de la Comisión Federal de Electricidad y del Metro ya que son empresas públicas que se encuentran comprometidas al desarrollo de la población.

Hoy, esta transformación no necesita una capacitación extranjera, esta capacitación no necesita mano de obra extranjera. Esta transformación, esta obra magna la hicieron los mexicanos, los técnicos mexicanos del Metro y de la Comisión Federal de Electricidad. Es un enorme avance en la transformación del sistema, enorme, que ha llevado y ha demandado una preocupación permanente de la Jefa de Gobierno, me consta", mencionó.

Añadió que, la mandataria capitalina es una política que se encuentra al pendiente de todo lo que sucede en el Metro, "y ha estado pendiente de todos los trabajadores del Metro desde el primer día. Yo la felicito porque ha sido muy vigorosa y muy fuerte en esta operación tan importante".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl