Tlalnepantla, Méx.— Autoridades de Tlalnepantla iniciaron la demolición de viviendas en la zona cero del Cerro del Chiquihuite, en la Primera Sección de Lázaro Cárdenas, área donde ocurrió el deslave de septiembre de 2021.

El director de Protección Civil municipal, Genaro Israel Anita Gutiérrez, informó que los trabajos comenzaron hace dos semanas en la primera franja considerada de riesgo.

“En esta zona debido a los hechos de 2021 se llevó a cabo la desocupación de viviendas que se encontraba en la primera franja, son cerca de 66 viviendas y hace dos semanas comenzamos la demolición de las viviendas que se encontraba en alto riesgo”, explicó.

El funcionario señaló que la intervención se realiza por etapas y actualmente se trabaja en los polígonos donde se ubican 25 inmuebles.

“En esta primera etapa, son tres polígonos y estamos hablando de 25 viviendas; en total son 66. Terminando la primera etapa seguiríamos con las subsecuentes”, detalló.

De las demoliciones, precisó, que se no utilizan maquinaria pesada debido a las condiciones del terreno y la cercanía con viviendas localizadas en la parte baja del cerro.

“La demolición se realiza de forma manual, no se lleva maquinaria porque puede provocar vibraciones y alguna situación de riesgo con casas de la parte baja”, explicó.

Anita Gutiérrez indicó que antes de derribar las estructuras “inhabilitamos muro y lozas”. Esta fase, indicó el director de PC, deberá concluir en agosto. El resto de viviendas serán intervenidas en las siguientes etapas del proyecto.

Una vez derribadas las casas, “se llevará a cabo una reforestación; no podemos usarlo como zona recreativa o deportiva. Independientemente de que no haya viviendas será un área verde”, indicó.

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