Inicia “Pruebatón” en CDMX para realizar pruebas de VIH y sífilis

A partir de este viernes 2 de diciembre inicia un “Pruebatón” con el que durante 24 horas se realizarán, de forma gratuita, pruebas rápidas para detección de VIH y sífilis.

El evento es organizado por el Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México, en el marco del Día del Sida que se conmemora cada 1 de diciembre.



Se informó que las pruebas rápidas son seguras y el resultado es confidencial. Además, en el “Pruebatón” se ofrece consejería por los resultados de las pruebas.



En caso de un caso positivo, se realiza vinculación a una clínica especializada para la aplicación de una segunda prueba confirmatoria



Los requisitos para acceder al “Pruebatón” son presentar identificación oficial; ser mayor de edad, en caso de ser menor deberá presentar CURP; no es necesario asistir en ayunas, y no acudir bajo el efecto de alcohol o drogas



En 2022, el Injuve aplicó 2 mil 677 pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C; mil 369 a hombres y mil 308 a mujeres



La actividad se realizará en el Consultorio para Salud Sexual, ubicado en las instalaciones del Injuve, en la Calzada México Tacuba 235, colonia Un hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo, a un costado del Metro Colegio Militar.

El “Pruebatón” es de las 09:00 horas de este viernes 2 de diciembre a las 09:00 horas del sábado 3.



Se informó que también habrá un cinedebate en la azotea del Injuve, a las 18:00 horas, para reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan las mujeres que viven con VIH. En el parque Tamayo del Bosque de Chapultepec, al mediodía, la Brigada de Sororidad hará un taller de foto bordado



El Pruebatón es una iniciativa de la Brigada “Cogiendo Educación Sexual” con el objetivo de cuidar la salud sexual de las personas jóvenes; promover acciones a favor del cuidado y prevención de enfermedades de transmisión sexual; y conocer los derechos sexuales y reproductivos de la manera más libre, autónoma e informada para vivir una sexualidad plena y segura.

