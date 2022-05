Inicia en Miguel Hidalgo campaña de recolección masiva de colillas de cigarros

La alcaldía Miguel Hidalgo comenzó este martes una campaña de recolección masiva de colillas de cigarros en la vía pública, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco.

El alcalde Mauricio Tabe recordó que las colillas de cigarro son un contaminante silencioso en el que una sola de ellas puede llegar a contaminar 50 litros de agua dulce y 16 de agua salada, de ahí su importancia de crear estrategias que contrarresten su dispersión.

Por lo anterior, la alcaldía, en coordinación con las asociaciones ECO Filter y World Clean Up Day México, diseñaron una estrategia para colocar contenedores en distintos puntos de la demarcación para la recolección de colillas para posteriormente reciclarlas.

“Vamos a instalar estos contenedores para que tiren sus colillas y ellos nos van a apoyar a recoger todas estas colillas y que puedan ser recicladas, porque no se van a ir al basurero para que luego contaminen por otro lado. Nosotros vamos a promover entre los restauranteros, en las unidades habitacionales, que se instalen más depósitos”, explicó.



Este Día Mundial Sin Tabaco nos sumamos a la causa de un planeta más limpio y junto a @ecofilterMexico y @letsdoitmexico instalamos contenedores de colillas de cigarros para reducir la contaminación en las calles. pic.twitter.com/IWJhRoc5Dj — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) May 31, 2022

Al respecto, la directora General de Desarrollo Social en la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que esta campaña también servirá como un acto permanente de concientización para cuidar el medio ambiente.

“Estas acciones de ir caminando e ir recogiendo colillas hacen la diferencia para nuestro planeta, para el único hogar que tenemos todas y todos, porque sin planeta no tenemos absolutamente nada”, expresó.

En tanto, Roberto Palafox, Director de World Clean Up Day México, detalló que cada colilla mide aproximadamente dos milímetros, y destacó la importancia de no sólo no tirar las colillas en la calle, sino almacenarlas en contenedores, pues de esa manera se disminuye el impacto negativo en el ambiente.

“Al almacenarse, una, no se la comen los pajaritos –que es uno de los principales motores de la muerte de ellos- pero, se vuelven no tóxico, todas ellas las mandamos a Guadalajara, con ECO Filter y esto se convierte en rebaba para poder construir celulosa, para poder construir recubrimiento para casa; dos, en papel y tres se puede usar para moldear estructuras”, precisó.