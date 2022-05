Indeporte inaugura el proyecto “Zona de Niñas y Niños” en CDMX

El Instituto del Deporte (Indeporte) informó que este domingo se inauguró el proyecto de “Zona de Niñas y Niños” estará todos los domingos en la explanada del Monumento a la Revolución con horario de 9:00 a 13:00 horas, cuyo objetivo es crear más espacios públicos dirigidos a esta población y así puedan ellas y ellos ejercer su derecho a la actividad física y al deporte.

El director de Indeporte, Javier Hidalgo Ponce, informó que por única ocasión, esta Zona se instaló en Avenida División de Norte esquina Río Churubusco; sin embargo, a partir del próximo domingo se instalará en la explanada del Monumento a la Revolución y se buscará extenderla por más puntos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México con el apoyo de los promotores deportivos del programa “Ponte Pila”.



“Esta generación no tiene donde jugar y no es solo por el asunto de la pandemia, es que se perdieron los lugares para andar que eran las calles, y ahora son un espacio de los coches o se han privatizados; se culpa a las niñas y niños que se la pasan en el teléfono o en la televisión, cuando en realidad no hay espacios para que jueguen”, destacó.

De la misma forma, dijo que en los “Miércoles de Ponte Pila” se promoverá y colocarán “Zonas de Niñas y Niños”.

Este domingo se tuvo como invitado especial al Campeón Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano David Picasso, quien ofreció un entrenamiento para las y los pequeños



Están invitadas niñas y niños de todas las edades, podrán encontrar actividades como Biciescuela, entrenamiento inicial de boxeo, espacio para patinar y patineta; además de baile y diferentes activaciones como fútbol.

Hidalgo Ponce agregó que en las escuelas son tan solo dos horas a la semana de actividad física y un niño requiere entre una y dos horas para crecer sanamente, apuntó que se está creando una generación que desde niños están sujetos a enfermedades por falta de activación física.

