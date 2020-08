Incorporarán al IMSS a choferes de microbuses

El Gobierno de la Ciudad incorporará al Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) a 15 mil 500 operadores de ruta del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, a fin de profesionalizar al sector.

Asimismo, se les integrará a las aplicaciones móviles para la supervisión de su conducta en el trabajo.

Los conductores deberán firmar una carta en la que se comprometen a acreditar 40 horas laborales a la semana; que son trabajadores independientes, no asalariados; que no guardan relación laboral alguna con la Secretaría de Movilidad, y que no son beneficiarios o derechohabientes de algún servicio de seguridad social.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial se indica que el objetivo es incentivar a los conductores a que mejoren su desempeño.

Por medio de este programa, los solicitantes serán inscritos por la Secretaría de Movilidad al Instituto Mexicano del Seguro Social en la modalidad de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio para Trabajadores Independientes del Medio Urbano.

No habrá costo alguno para el solicitante o sus asegurados y se tendrán los beneficios de servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios del instituto para el solicitante y sus beneficiarios.

Asimismo, se dará pensión por invalidez, por viudez, orfandad y ascendencia, así como por retiro, siempre y cuando el solicitante cotice el número de semanas mandatadas por ley y tenga más de 65 años, además de ayuda en gastos funerarios del solicitante.

El programa iniciará el 3 de agosto de 2020, por lo que los beneficiarios inscritos durante el primer mes podrán recibir el aseguramiento a partir de septiembre.

La operación se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y la fecha límite de registro será el 15 de octubre del mismo año.

Para poder ser parte de este programa es obligatorio que los solicitantes estén registrados por un concesionario como operador en la Estrategia de Diagnóstico para el Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros; después deberán registrarse en la aplicación MiRuta.