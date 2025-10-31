La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), anunció la inauguración de la ofrenda “Íconos mexicanos” en el Bosque de San Juan de Aragón.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que la ofrenda permanecerá abierta al público los días 1 y 2 de noviembre, en un evento coordinado con las y los comerciantes del bosque para promover la cultura y las tradiciones del Día de Muertos.

Las actividades iniciarán el jueves 31 de octubre a las 14:00 horas en el acceso 8, donde se invita a los asistentes a acudir disfrazados para recorrer el andador central del lago, tomarse fotografías con los Mexicráneos y llegar a la palapa del balneario para la inauguración de la ofrenda “Íconos mexicanos”, programada a las 16:00 horas; durante el evento, el público podrá compartir fotografías de sus difuntos, que serán proyectadas en tiempo real como parte del altar.

A las 18:00 horas, se proyectará la película “La leyenda de la Nahuala”, a cargo de la Cineteca PILARES, y al finalizar la función, las niñas y los niños podrán disfrutar de pedir calaverita.

El domingo 2 de noviembre, se realizará una segunda función de cine a las 16:00 horas, con la proyección de “El extraño mundo de Jack”.

La Sedema informó que, para cerrar las actividades de Día de Muertos, se llevará a cabo el “Festival de Brujas: Un viaje al corazón de la magia ancestral”, los días 8 y 9 de noviembre a partir de las 10:00 horas, también en el acceso 8.

Detalló que, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos musicales, aquelarres y batallas medievales, así como adquirir artesanías temáticas y productos esotéricos.

