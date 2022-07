Imputación de exfuncionarios por L12 del Metro, oportunidad de evidenciar falsedades de la Fiscalía, dice abogado de Horcasitas

El abogado Gabriel Regino prevé que la vinculación a proceso de ocho exfuncionarios de la Línea 12 del Metro no sea el fin del caso, sino el principio de una nueva etapa para demostrar que la falta de mantenimiento provocó esta tragedia que costó la vida a 26 personas.

A través de un video en redes sociales, el defensor de Enrique Hocasitas y otros imputados indicó que este martes se dará la vinculación a proceso de los primeros implicados en este caso, aunque esto, dijo, será una afrenta para las víctimas.

“La vinculación a proceso será una afrenta y una burla a las víctimas porque se va a iniciar un proceso que podrá durar de cuatro a cinco años por la gran cantidad de pruebas que tendrán que irse recabando. No es el fin del caso, no se cierra el caso, se inicia por fin la oportunidad de que la defensa pueda aportar pruebas para demostrar la falsedad con la que se está conduciendo la Fiscalía de la Ciudad de México al intentar eliminar como línea de inspección la falta de mantenimiento en esa construcción”, indicó.

Detalló que han venido insistiendo en que sus clientes no son responsables de este colapso y prueba de ello es que el diseño de la obra y su construcción, a cargo de ICA y Grupo Carso, estuvieron bien hechos.

“Fueron bien construidas esas partes de la Línea 12 porque hasta hoy esas empresa no han sido acusadas. Vamos a demostrar científicamente que con motivo de los sismos de 2017 hubo una gran afectación a esa parte de la Línea que las autoridades sabían y no hicieron nada por evitar la tragedia. No a la corrupción, no al encubrimiento de Florencia Serranía”, recalcó.

El pasado jueves, la Fiscalía capitalina logró que un juez imputará a ocho exservidores públicos por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, y mañana serán vinculadas a proceso, aunque continuarán su proceso en libertad.

FGJ insiste en que fue un problema de diseño

Al respecto, la fiscal general de la Ciudad, Ernestina Godoy, aseguró que esta tragedia no quedará impune.

Señaló que el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial ofreció datos de prueba sólidos para formular las imputaciones contra las ochos personas.

En ese sentido, Godoy Ramos hizo alusión a las pruebas científicas que integran el dictamen pericial, en el que señalan que las fallas en la construcción de la Línea 12 originaron esta tragedia.

“Han sido imputados algunos servidores públicos, de acuerdo a nuestros dictámenes, muy fuertes que tenemos; es un problema que tuvo que ver con el diseño y tuvo que ver con la construcción y en ese sentido, no quedarán impunes, los servidores públicos que tuvieron que ver”, acotó.

Recalcó que en este caso se logró aplicar la figura de la Justicia Restaurativa, dado que las empresas relacionadas con la construcción firmaron un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México para reparar el tramo elevado de la Línea 12.



