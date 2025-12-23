Toluca, Méx.— La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, confirmó que no hay condiciones para reabrir el Nevado de Toluca hasta en tanto no se avance hacia una responsabilidad colectiva.

“Nos interesa mucho el ecoturismo, pero que sea sostenible y responsable por cada uno de los elementos que lo lleva a cabo: comunidades, visitantes y autoridades responsables de su cuidado”, comentó.

Al ser un espacio administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó que la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense sólo coadyuva para tener orden y concientizar a las comunidades y visitantes sobre la importancia de seguir las recomendaciones y restricciones establecidas para su visita.

La funcionaria informó que en lo que se está trabajando es en delimitar los espacios en los que pueden desplazarse las cuatrimotos, además de la señalización de senderos seguros para los visitantes, así como garantizar que los vehículos que se utilicen en la zona estén en buenas condiciones, definir las formas de acceder al Nevado, así como la cantidad y el tipo de personas que pueden hacerlo.