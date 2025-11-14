Tlalnepantla, Méx.— Durante el primer año de aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, que entrará en vigor el próximo lunes 25 de noviembre, únicamente se impondrán multas en su monto mínimo, informó Ana Cecilia López Dávila, coordinadora Jurídica de la Secretaría de Movilidad (Semov).

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria explicó que, aunque el reglamento contempla un nuevo sistema que ajustará el monto de las sanciones con base en el historial de infracciones del conductor, dicho mecanismo aún se halla en proceso y estará a cargo de la Secretaría de Seguridad, la cual deberá integrar una base de datos con la información de los automovilistas y motociclistas mexiquenses.

“Hasta este momento no se cuenta con el sistema; será responsabilidad de la Secretaría de Seguridad implementarlo y generar la base de datos que permitirá identificar la reincidencia de cada conductor. Por ello, durante este primer año sólo se aplicarán las sanciones mínimas”, señaló López Dávila.

Puntualizó que anteriormente las infracciones establecían sanciones fijas, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que este tipo de multas son inconstitucionales al no permitir valorar la gravedad de la falta cometida.

“Las sanciones fijas no te permiten establecer la proporcionalidad de la falta. Por eso, ahora se incorporan elementos que permitan calificar el nivel de la sanción y en el caso del Estado de México se eligió como criterio la reincidencia”, detalló.

De acuerdo con el nuevo esquema de multas, los automovilistas sin infracciones previas o sin adeudos recibirán la multa mínima; quienes acumulen de dos a tres faltas sin pagar serán acreedores a una sanción media y aquellos con cuatro o más infracciones pendientes deberán cubrir la multa máxima.

López Dávila precisó que el sistema de reincidencia entrará en funcionamiento una vez que la Secretaría de Seguridad concluya la integración de la base de datos, con apoyo de las secretarías de Movilidad y de Finanzas, como parte de la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de trabajar de manera coordinada.

De esta manera, precisó la funcionaria, quedó establecido en el Reglamento de Tránsito en el transitorio quinto que “en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, atendiendo al presupuesto asignado, la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con el texto del artículo 122, deberá crear un sistema o base de datos sobre las multas cometidas por infractores que permita imponer las sanciones de acuerdo con los parámetros establecidos en el mencionado precepto legal. No obstante, hasta tanto no se genere la referida base de datos se aplicará a las personas infractoras el parámetro mínimo”.

Con esta acción, el gobierno del Estado de México busca dar un primer año de adaptación a los conductores, antes de que las multas comiencen a calcularse conforme a la reincidencia y gravedad de las infracciones.

La coordinadora Jurídica de la Secretaría de Movilidad enfatizó que “las reformas al Reglamento de Tránsito se hicieron con la intención de cuidar la seguridad de las personas, automovilistas, transportistas, usuarios del transporte público y menores de edad que son transportados en motocicletas” y crear una cultura de movilidad.