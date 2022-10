IECM pedirá ayuda a Secretaría de Finanzas por pago de prerrogativas a partidos políticos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya recurrió y seguirá pidiendo ayuda a la Secretaría de Finanzas para poder cumplir con el pago de prerrogativas a los partidos políticos "para el último trimestre del año".

En sesión urgente del Consejo General, se aprobó un nuevo acuerdo para garantizar el financiamiento completo para los partidos políticos, y no solo una parte, como se había avalado el pasado 4 de octubre, pues esto les fue mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En dicho acuerdo, se establece que para garantizar el pago de las prerrogativas de octubre (39 millones 378 mil 774 pesos), el IECM pidió a Finanzas que les adelantara parte de su presupuesto de diciembre, situación que ya ocurrió.

A su vez, para poder pagarle a los partidos políticos en noviembre, el órgano electoral local también acudirá a Finanzas para que le adelante otra parte del presupuesto de diciembre, y además se recurrirá, de manera extraordinaria, a los recursos que hay en una reserva para el pasivo contingente del rubro de ‘Sentencias y resoluciones por autoridad competente’.

En tanto, para cumplir con el financiamiento de diciembre, el pasado 7 de octubre la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, solicitó a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal de 45.4 millones de pesos.

Estos recursos servirán para pagar las prerrogativas del último mes del año y reponer los recursos ocupados de las reservas para hacer el abono de noviembre.

“Se considera que, ante la necesidad de esta autoridad para cubrir el déficit presupuestario del ejercicio fiscal 2022, es factible lograr la anuencia del Gobierno de la Ciudad de México para compensar con el presupuesto de esta autoridad electoral, y con ello hacer frente a las obligaciones a que está sujeta a cumplir”, señala el acuerdo aprobado por mayoría.

El ‘Plan B’ del IECM en caso de no conseguir esta ampliación presupuestal, es ejercer los recursos de otro pasivo contingente, esta vez el de ‘Litigios pendientes de resolución’.

Debate

Al respecto, consejeros electorales lamentaron que esta sentencia del Tribunal no haya sido vinculada también a las autoridades capitalinas encargadas de la asignación presupuestal, pues ese, dijeron, es el problema de fondo.

Patricia Avendaño precisó que los partidos políticos no son sus únicos "clientes", pues también tienen compromisos con la ciudadanía.

"Nunca violamos el régimen constitucional. Mi reflexión será entonces que el dinero destinado a los partidos políticos estará por encima del resto de los derechos ciudadanos y funciones que esta autoridad tiene que cumplir, pareciera que hacia allá se encamina esta sentencia", dijo.

En este sentido, el consejero Mauricio Huesca indicó que para cumplir con esta sentencia del Tribunal federal van a incumplir con otros juicios laborales.

"Vamos a cumplir una sentencia incumpliendo muchas otras sentencias relacionadas con laudos arbitrales, relacionados con pagos de proveedores que no podremos pagar y que también serán un incumplimiento, ya ni siquiera a un régimen de prerrogativas, sino a violaciones a derechos humanos porque no tendremos para pagar", sostuvo.

El representante de Movimiento Ciudadano, Armando Levy, apuntó que esta sentencia del TEPJF fija un precedente para que los OPLES ya no caigan en la "tentación" de utilizar los recursos que son destinados a los partidos políticos. No obstante, criticó que esta sentencia no fuera al fondo del asunto, es decir, a la falta de presupuesto que desde el gobierno capitalino se le otorgó al IECM.

