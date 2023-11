La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, advirtió que, en caso de no contar con recursos suficientes para 2024, no podrían atender de manera adecuada el proceso electoral y entrarían en un dilema.

El organismo autónomo solicitó un presupuesto de 2 mil 974 millones 830 mil 578 pesos al Congreso capitalino; sin embargo, la previsión que les dio la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es de 2 mil 100 millones.

De aprobarse únicamente estos recursos, Avendaño recalcó que tendrían que escoger entre gasto operativo o las elecciones; ambos impactan en el proceso electoral.

“El no tener los recursos suficientes nos llevaría a: o no atender adecuadamente el proceso electoral o no poder cumplir con nuestras responsabilidades, que son múltiples y variadas, respecto a otras cuestiones; el escenario ideal es el que estamos planteando, de contar con los recursos necesarios y suficientes para cumplir, y si no se dotaran, pues evidentemente tendríamos que elegir entre atender determinadas funciones o el gasto de operación”, comentó a EL UNIVERSAL.

Explicó que el gasto operativo del IECM tiene que ver con el pago de nóminas, luz, internet, renta de bodegas, entre otros, pero esto también forma parte del recurso destinado al proceso electoral.

“Me parece que es un dilema que no es favorable, porque el hecho de recortar recursos en lo que parece gasto ordinario, también impacta al proceso electoral”, subrayó.

Indicó que buscan diálogo y sensibilidad de las autoridades para tener un recurso justo; no obstante, no descartó algún amparo para alcanzar su meta presupuestal.

“Nos reunimos para analizar cuáles eran las rutas de acción a seguir, y evidentemente lo que nosotros hemos priorizado es un diálogo que, hasta el momento, ha sido una ruta favorable, sin que descartemos de ninguna manera cualquier otra vía”, apuntó la presidenta del IECM.

“Siempre visualizamos hacer una presentación sustentada de los requerimientos presupuestales, luego una interacción directa con quienes toman las decisiones a fin de lograr una sensibilización, y estaremos muy atentos a las definiciones que se tomen y entonces analizaremos cuál es la mejor vía”, añadió.

Del presupuesto total que solicita el instituto, 833 millones de pesos corresponden por ley al financiamiento público para partidos políticos, mil 49 millones de pesos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, mil 73 millones para la operación del programa ordinario del IECM y más de 18 millones de pesos para las actividades preparatorias de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.