Identifican más de 50 colectivas feministas que luchan contra la violencia económica en CDMX

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, informó que hay 50 colectivas en la Ciudad de México, integradas por alrededor de 300 mujeres, que luchan contra la violencia económica.

La alcaldía Cuauhtémoc es la demarcación donde convergen la mayor parte de ellas y más de la mitad de las integrantes viven en la periferia, según el informe que presentó Protesta feminista contra la violencia económica, ante la titular de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marcela Figueroa Franco.

Estos grupos de protesta feminista contra la violencia económica tienen una propuesta antisistémica, que congrega elementos como la economía solidaria, circular y autogestiva, junto con procesos organizativos horizontales, que tienen una agenda política para la subsistencia vital sin violencia, y también es una aportación a la vida democrática en nuestra Ciudad.

La Defensora explicó que esta protesta se caracteriza por: “la horizontalidad en la toma de decisiones y la elección de vocerías para transmitirlas; por ser espacios separatistas; por el tipo de productos que intercambian; por la diversidad de intercambios y por brindar otros servicios útiles, como la asesoría legal, el acuerpamiento sororo, empático y solidario; la provisión de cuidados y la orientación psicoemocional.

De 2021 a 2022, la CDHCM llevó a cabo 87 acompañamientos in situ, a las integrantes de las colectivas, al momento de realizar sus expresiones políticas en los diversos puntos de encuentro y espacios públicos de la Ciudad.

Ramírez Hernández enfatizó que cuando este movimiento es visto como lo que es, un ejercicio de protesta, adquiere otras connotaciones en su aportación a la vida democrática y la participación en los asuntos públicos, que beneficia a la sociedad.

Explicó que la protesta feminista contra la violencia económica a diferencia del trabajo no asalariado en el espacio público, está orientada a la concreción individual y colectiva de la sostenibilidad vital progresiva; el trabajo no salariado no está orientado a modificar los sistemas de opresión económicos y políticos que afectan a las mujeres.

Dijo que la falta de comprensión integral de este tipo de protesta, no sólo genera desencuentros y omisiones, sino también una creciente conflictividad social entre los diversos actores sociales, que tradicionalmente hacían uso del espacio público.





