Identifican a 225 personas con Covid-19 mediante códigos QR en la CDMX

Durante la primer semana de la implementación del Sistema para la identificación de contagios en espacios cerrados a través del código QR, el gobierno de la Ciudad de México ha monitoreado a 12 mil 324 personas que tuvieron contacto con 225 pacientes con Covid-19.

La Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) informó que el 18 de noviembre se identificaron a cinco personas positivas; el 19 de noviembre se ubicaron a 46; el 20 de noviembre fueron otros 46; para el 21 de noviembre se identificaron a 34 personas con Covid-19; el 22 de noviembre otras 21 personas; el 23 de noviembre fueron 31 personas; y el 24 de noviembre se identificaron 42 personas positivas.

La Adip indicó que 92 mil 253 establecimientos se han registrado al programa y un millón 648 mil 251 personas han hecho check-in en los negocios.

El primer día de su aplicación, el 18 de noviembre, hubo 22 mil 58 registros de usuarios dentro de establecimientos; el 19 de noviembre fueron 250 mil 47; el 20 de noviembre, 296 mil 900; el 21 de noviembre, 228 mil 32; el 22 de noviembre, 178 mil 132; el 23 de noviembre, fueron 239 mil 114; el 24 de noviembre, 226 mil 686 y este miércoles, 25 de noviembre, 207 mil 282.

EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García Dobarganes, quien aseguró que al ser datos sensibles para mucha gente porque requieren a sus perfiles de movilidad y de costumbres, pues tienen que informar a qué establecimiento privado entran y salen, la información se obtiene por medio del QR que solo se resguardan 15 días y un segundo, después de ese periodo, se borran sistemáticamente.

Además comentó que, pese a que el registro del QR no es un programa obligatorio y que la gente no será sancionada por no registrarse, se busca que la ciudadanía entienda que si quiere seguir teniendo actividades de una normalidad, como es ir a un restaurante, tienen que ser responsables de notificar a las personas cuando son positivos de Covid-19.

Explicó que cada noche se hace una revisión de la base de datos de las personas que hicieron check-in y las relacionan con la base de datos de los positivos que del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que son los laboratorios públicos y privados, para identificar si alguna persona sale positiva y así empezar el proceso de notificación.

Con esa información se hace una relación de los contactos y entre las 9 y 11 de la mañana se comienzan a mandar una cadena de mensajes para avisar que estuvieron en contacto con una persona e identificar si requieren hacerse la prueba o incluso hospitalización.

