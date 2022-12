El 24 y 25 de diciembre son fechas importantes para festejar en familia y por lo mismo la movilidad aumenta tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Por lo anterior, surge la duda de si el programa Hoy No Circula continúa vigente o no, así que te decimos si es que podrás viajar en tu automóvil para reunirte con tus familiares esta Navidad.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Movilidad, este sábado 24 de diciembre el programa Hoy No Circula se aplicará de manera habitual en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por lo anterior, los automóviles con holograma 1 terminación de placas par (0, 2, 4, 6 u 8) no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Además el mismo horario del Hoy No Circula sabatino aplica para los vehículos con holograma 2 que tengan cualquier tipo de terminación de placas.

En cuanto a los vehículos con holograma 0 y doble 0, estos se encuentran excentos.

Cabe destacar, que el programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos, es decir, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué pasa si no respeto el Hoy no circula sabatino?



En caso de no cumplir con el Hoy No Circula Sabatino, el propietario del auto que no circula debe pagar una multa, en el caso de la Ciudad de México será de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente. En tanto, la sanción en el Edomex será de más de mil 900 pesos aproximadamente.



Además del sábado, ¿El domingo queda incluído dentro del Programa?

No, de ninguna manera. No existe un Hoy No Circula domingo. Tal día esta excluído de todo tipo de restricción, porque se lo considera de absoluta recreación. El único día del fin de semana incluído dentro de las limitaciones parciales es el día sábado.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/cls