“He arrollado a 4 personas con el tren”, conductor del Metro detenido cuenta por qué se detonó su alcoholismo

Tras ser liberado del Centro de Sanciones Administrativas (Torito), el conductor del Metro llamado Erick, que había sido detenido por trabajar en estado etílico habló sobre los factores que lo habrían llevado hacia el alcoholismo, esto en un video publicado por el youtuber Yulay.

El operador al ser entrevistado por el influencer, confesó que ha enfrentado problemas personales y que ha vivido que usuarios se arrojen a las vías del Sistema de Transporte Colectivo para terminar con su vida cuando él está por llegar a una estación.

"Detonó (mi alcoholismo) que mi antigua mujer se fue con otro hombre, mi madre se murió, he arrollado cuatro personas, [...] se me han aventado cuatro personas al tren", dice en el material. "Entonces llega un momento en que a toda persona se le junta y explota".

Cabe recordar que el pasado 18 de octubre se grabó a varias personas dentro de la línea 2 del Metro que reclamaban a los policías por el estado de ebriedad del conductor, además de que se captó la prueba de alcoholímetro e incluso se escuchó al detenido pedir que no lo despidieran.

Es por esto que el hombre ofreció una disculpa "de todo corazón" a la ciudadanía e invitó a comprender lo difícil que resulta superar un trastorno por consumo de alcohol.

"Desgraciadamente muchas personas sufren de alcoholismo y nadie nos ayuda. Nos abandona la familia, nos abandonan los amigos, nuestro propio trabajo nos da la espalda. No hay instituciones que se encarguen de toda esa circunstancia".



“Tírenme un paro para que no me corran, no sean cabrones; al chile esa es mi vida!, dice el conductor briago del @MetroCDMX. #Video pic.twitter.com/YW9yNh7UZn

— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 19, 2022