Hallan víbora de cascabel en Parque Bicentenario; Protección Civil de Metepec la asegura

Metepec, Méx.- En el municipio de Metepec recientemente fue reportada la presencia de una víbora cascabel en un parque, pero ésta es una especie endémica del lugar y la presencia de este reptil en algunas zonas del municipio es normal informó la Coordinación General de Protección Civil.

En esta semana, el vecino Alex Duarte subió a las redes sociales un video en el que reportó la presencia de una víbora de cascabel en el Parque Bicentenario.

Este espacio es operado por la Secretaría de Medio Ambiente estatal; sin embargo, de acuerdo con los responsables del parque la recomendación es evitarlas, no agredirlas y esperar a que la autoridad responsable vaya por ella.



El ayuntamiento de Metepec informó que dicho parque es un área natural protegida que corresponde al estado su preservación y también que es la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) la encargada de retirar los ejemplares localizados.

Por ahora el área de PC municipal acudió para resguardar la zona donde fue localizada la víbora, e informó que en caso de picadura la autoridad local puede facilitar el traslado a un hospital,

Sin embargo, puntualizó que no es el único lugar donde fueron vistos los reptiles, pues según el ayuntamiento, es posible encontrarlas en otros puntos, porque parece ser una especie endémica, que piden respetar porque están en peligro de extinción.

De acuerdo con el ayuntamiento han encontrado víboras en predios detrás del Parque Bicentenario, al interior de las instalaciones de TV Mexiquense, en el Cerro de los Magueyes, en las instalaciones de la Feria de Metepec y aunque hasta ahora no ha habido picaduras, la recomendación es no agredirlas.

La recomendación por parte de las autoridades, cuando sea localizada una serpiente lo mejor es: Mantener la calma y no perderla de vista, evitar tocarla, no golpearla, no usar repelentes químicos y llamar a los teléfonos locales de emergencia (911 y 7222084858, o el 57).



