“Habrá obras de mitigación en proyecto del Azteca”

“No vamos a autorizar nada que impacte negativamente, sino [que] habrá obras de mitigación”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la oposición vecinal al proyecto del Estadio Azteca.

En conferencia, la mandataria local explicó que el plan original fue modificado y que ahora hay otro en el que se contemplan las obras de mitigación para la zona de los pedregales, Santa Úrsula, así como Huipulco.

“Lo que se tiene que hacer es consensuar con los vecinos y vecinas el proyecto. No vamos a hacer nada que impacte negativamente… cuando fui a Huayamilpas me decían que va a subir el predial, el agua, no va a subir y si quieren se los firmo, no estaríamos de acuerdo. Hay cuestiones que no van con la verdad”, dijo.

Agregó: “Vamos a hacer algo donde los vecinos estén de acuerdo y que al mismo tiempo se mejore el entorno y lo que se requiere para el Azteca, y yo estoy convencida de que se puede llegar a un acuerdo”, aseguró.

La mandataria capitalina recordó que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Martí Batres, se encuentra en coordinación con los responsables del proyecto y los vecinos, pero aclaró que a los habitantes se les consultará y se les estará informando sobre los cambios y acciones.

Cabe mencionar que el proyecto contemplaba la creación de un centro comercial de cuatro pisos, pero la jefa de Gobierno, en una reunión con vecinos de colonias de Tlalpan y Coyoacán, aseguró que esta idea fue descartada, pero que pueda edificarse un hotel con estacionamiento de cinco niveles.

Van por cancelación

La Asamblea Permanente de Habitantes de Tlalpan y Coyoacán busca la cancelación del proyecto del Estadio Azteca, ya que afectaría a 15 mil habitantes de 17 colonias, pues presuntamente han incumplido en la presentación de documentos y no hay transparencia en lo que se hará.

“Hasta la fecha se sigue contemplando la construcción de un centro comercial, un hotel y un centro comunitario, y hasta que no haya documentos oficiales de su cancelación, seguiremos. No es sólo el agua, es todo el conjunto de obras que elevarían efectivamente el pago de agua y predial. Buscamos soluciones y no acuerdos”, explicó Marcos Fuentes, integrante de la asamblea.

Detalló que harán más acciones para que las autoridades expliquen, y en su caso cancelen, el proyecto, pues buscan que si se hace una consulta se respete el resultado.