Habitantes de Toluca denuncian a la CFE de cobros excesivos

Toluca, Méx.- Habitantes de la zona norte de Toluca, la más pobre y la más poblada de la capital mexiquense, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica cobros excesivos de entre mil 500 y 5 mil pesos en viviendas donde hay solo un foco y una televisión.

Los inconformes indicaron que les llegaron citatorios amagando con embargos en caso de no cubrir esos montos, y aseguraron que no se rehúsan a pagar la luz, pero "en mi caso soy albañil, y no gano más de 2 mil pesos al mes, cómo voy a pagar eso", dijo Pablo N quien mostró la copia de un recibo por 200 mil pesos.

Dijo que en su casa no hay condiciones que justifiquen este gasto, pero la compañía lo justifica con unas supuestas verificaciones en el inmueble, que de acuerdo con sus tarifas, sí justifican este cobro.

Expresó que tiene un hijo con discapacidad de 22 años, y solo dos meses para pagar el monto. "Yo la verdad tengo televisión analógica, e internet, no más", comentó.

Tomasa González, del Barrio de San Salvador, detalló que tiene cuatro focos y una televisión, no hay alarmas, cámaras, ni postes afuera de su casa, pero persiste el amargo sobre que le van a quitar sus pocos muebles y lo que haya, para pagar el adeudo, por 3 mil pesos.

Foto: Jorge Alvarado

"Les damos la razón de que debemos pagar por el servicio, no nos negamos, pero no tengo ese dinero, yo estoy sola, vendo tortilla a mano, no hay razón para justificar esos adeudos y tengo derecho de reclamar, pero viene personal de la CFE y nos agrede", comentó.

Los inconformes amagaron con defenderse en las próximas verificaciones, pues el personal de la Compañía los ha insultado, agredido y les han aventado hasta el auto contra sus viviendas como una forma de amenaza.

"Que venga la revisión y ahora sí no nos vamos a dejar, si vienen así, que llegue al machete, a lo que venga, ya no nos vamos a quedar así", advirtió.

