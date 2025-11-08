Más Información

Zumpango, Mex.- Una nueva caseta de cobro comenzó a funcionar esta semana en el , para aquellos automovilistas que circulan provenientes del .

La nueva estructura comenzó a construirse a mediados de año y a partir de este mes ya opera para cobrar a los conductores de unidades vehiculares que salgan de la autopista del , para incorporarse al Circuito Exterior Mexiquense.

La caseta se ubica a la salida del puente de Santa Inés, en el cual los motociclistas deben pagar 27 pesos; 55 pesos los automóviles; 125 pesos para autobús y camión de 2 a 4 ejes; 211 pesos para camión de 5 a 6 ejes; y 311 pesos por camión de 7 o más ejes.

Esos costos de peaje ya estaban activos, desde inicios del 2025. Sin embargo, el CEM los cobraba en la caseta de T5 de Tultitlán y en las A-33 y A-36, donde con cámaras identificaban las placas que cruzaron por el puente de Santa Inés.

Ahora, esos pagos deberán efectuarlos directamente en la caseta de cobro de Santa Inés, donde se han registrado carga vehicular debido a que las obras no han sido concluidas a pesar de que ya entró en operaciones.

La plaza de cobro de Santa Inés, para salir de la ciudad aeroportuaria del AIFA, se ubica a un costado de la caseta de Zumpango del Circuito Exterior Mexiquense.

