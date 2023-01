Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo informó que sí fue notificado por la jefa de gobierno y el director del Metro de la CDMX de la entrada de la Guardia Nacional a instalaciones de este medio de transporte, aunque desconocen el alcance y operatividad de los más de seis mil elementos que resguardarán el sistema.

Este jueves, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que entrarán 6 mil 60 elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, a partir de las 14:00 horas, para realizar acciones de vigilancia y seguridad de las y los usuarios de este sistema de transporte.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder de los trabajadores del Metro aseguró que por la mañana la jefa de gobierno y el director del Metro le noticiaron de esta decisión.

Apuntó que los trabajadores del Metro están tranquilos aunque desconocen cómo van a operar los elementos de seguridad.

¨Me habló el director, me habló la jefa de gobierno, no sabemos los alcances, no sabemos en qué momento van a entrar, en dónde van a entrar, si van a estar en las estaciones, en los andenes, pero nosotros estamos muy tranquilos¨.



