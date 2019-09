“Gobierno ya aplica las acciones de la Alerta de Género”

[email protected]

Ante la solicitud de diversas organizaciones sociales y activistas para que se emita la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que muchas de las acciones que se piden ya se están implementandas, por lo que insistió en que es necesario discutir el mecanismo y el protocolo que se tiene que seguir.

“Muchas de las cosas que se piden con la alerta ya las estamos haciendo entonces, por eso preguntamos, ¿qué más tiene que hacerse?, ¿qué consideraciones hay que tomar?, porque se están tomando las recomendaciones que se hicieron en su momento y se les está dando seguimiento”, comentó.

Explicó que la erradicación de la violencia de género no es un tema menor en la Ciudad de México y se están tomando las medidas correspondientes para resolverlo.

La mandataria local recordó que la solicitud para activar la alerta no es algo nuevo y aseguró que el tema no es si existe o no la alerta, sino “¿cuál es el mecanismo que se debe seguir?, ¿de qué le sirve la alerta a la capital del país?, ¿qué significa contar con la Alerta de Género?, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar?”, pues en las entidades donde se ha declarado la Alerta de Violencia de Género no ha habido realmente ventajas significativas.

“Por eso es el llamado que hicimos a la [Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres] Conavim, al Instituto de las Mujeres, a la Secretaría de Gobernación, a las organizaciones civiles de discutir realmente el mecanismo y los protocolos que se tienen que seguir porque de otra manera se queda solamente en el nombre y la verdad es que ni nos gusta simular ni nos gusta generar una expectativa que no se cumple”, explicó.

La mandataria expuso que su interés por debatir la alerta es que para la capital no sólo es un tema de emergencia, sino de mayor profundidad en las políticas públicas “que hay que seguir para erradicarla”.

Tema prioritario. Tras presentar las actividades que se realizarán esta mañana para conmemorar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, Sheinbaum Pardo detalló que desde hace tiempo ha habido algunas reuniones con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con la Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se está trabajando en diferentes temas, en particular sobre la alerta.

El martes, tras la presentación del Primer Informe de actividades de Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que se hará una reunión con un equipo de trabajo para analizar la decisión de un juez que ordenó a la Conavim declarar, en un máximo de 10 días naturales, la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México.

Cordero detalló que la revisión del mecanismo será para analizar los impactos que ha tenido la alerta en el país para erradicar la violencia hacia las mujeres e identificar el mejor protocolo para los estados.

Luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ordenó decretarla a más tardar el 23 de septiembre, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que en la Ciudad sí habrá Alerta de Género. “De que va haber Alerta de Género, va a haber”, sentenció.

En tanto, la secretaria de Mujeres capitalina, Gabriela Rodríguez, consideró que la administración local no impugnará la decisión del juez federal y que una vez activado el mecanismo este será la mejor Alerta de Género que ha tenido otro estado del país en donde se ha decretado.