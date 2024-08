El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, entregó este miércoles la rehabilitación del Frontón Fernando "Momo" Medina, ubicado en el pueblo San Juan Ixtayopan, de la alcaldía Tláhuac, donde se invirtieron un millón 250 mil pesos del programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar 2024.

Ante vecinos y medallistas de frontón originarios de San Juan Ixtayopan, el mandatario explicó que se trata de un proyecto que lleva el nombre del ‘Momo’ Medina, y consistió en la colocación de cubierta de lámina galvanizada, pintura en la estructura, instalación de bajadas de agua pluvial y cambio de páneles de muros perimetrales de la cancha.

Batres resaltó que las obras sirven para que las personas, en especial niñas, niños y jóvenes, practiquen deporte y se alejen de conductas antisociales.

"De abajo salen los talentos, nuestros campeones deportivos en box y en otros campos, y también en frontón vienen de los barrios, vienen de los pueblos no vienen de las élites, por eso es importante apoyar desde abajo el deporte. Pero además tiene otra función muy importante porque es integrar a los jóvenes, es darles un espacio de tiempo útil, es darles una actividad productiva, es hacerles el camino para brillar en la vida, por eso el deporte es muy bueno”, expresó.

Lee también Metro: estaciones de Línea 1 en rehabilitación podrían reabrir por tramos, asegura Martí Batres

Batres resaltó que las obras sirven para que las personas, en especial niñas, niños y jóvenes, practiquen deporte y se alejen de conductas antisociales. Foto: Especial

Recordó que el programa de Mejoramiento Barrial fue reimpulsado este año con un presupuesto de 150 millones de pesos, y mediante una iniciativa que envió al Congreso local, para incoporarlo como un derecho en la Constitución capitalina.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Juan Gerardo López, mencionó que este año fueron aprobados 10 proyectos de Mejoramiento Barrial en la alcaldía Tláhuac, en las colonias Jaime Torres Bodet, Peña Alta, San Juan Ixtayopan, Del Mar Sur, La Draga, La Estación, La Turba, en Zapotitla y en la Cuchilla I y II.

El funcionario destacó la importancia de la rehabilitación del Frontón Fernando "Momo" Medina, debido a que es una tradición en San Juan Ixtayopan.

"Aunque no se hable mucho de ello, todos sabemos que en el sur de la cuenca de México, en el sur de nuestra ciudad, el frontón es el deporte del pueblo, y en el frontón -que no me oigan en San Luis-, pero en el frontón, quienes destacan, son los deportistas de acá de Ixtayopan, de la tierra blanca. Nada más y nada menos que tenemos el gran nombre de Fernando Medina “El Momo”, pero aquí tenemos a los sucesores del Momo, ¿cierto o no, chicos?", comentó López.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/cr