El Gobierno de la Ciudad de México inició el programa “Banderines Escolares de Calidad del Aire”, en escuelas primarias públicas de la capital, con el fin de capacitar y sensibilizar a las comunidades escolares sobre la importancia del cuidado del aire y la protección de la salud.

El objetivo es que los alumnos sean “guardianes del aire”, así como educar y capacitar a las comunidades escolares (estudiantes, profesores, administrativos y padres de familia) y generar conciencia sobre la importancia de vigilar e informar sobre la calidad del aire.

También podrán conocer y difundir las recomendaciones a seguir para disminuir la exposición al aire ambiente contaminado, además de dar a conocer el programa de Banderines y cómo llevar a cabo su implementación en las escuelas.

Este programa utilizará banderines de diferentes colores, que se corresponden con los indicados en el Índice AIRE Y SALUD (NOM-172 SEMARNAT-2023), los cuales serán izados por la población escolar, según la calidad del aire actual y pronóstico para el día en la zona de la escuela.

El izado de los banderines se realizará en un tótem de calidad del aire, que será entregado a las escuelas y que lleva en el centro a teporingo, mascota empleada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA-CDMX) para explicar la calidad del aire a niñas y niños.

Esquema del programa (19/03/2025). Foto: Especial

¿Cuál es el significado de los colores de los banderines?

Los colores de los banderines corresponden a las diferentes categorías de calidad del aire y riesgos a la salud contempladas en el Índice AIRE Y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023): verde, amarillo, naranja, rojo y morado; para una calidad del aire buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente y a un riesgo de daño a la salud bajo, moderado, alto, muy alto, y extremadamente alto, respectivamente.

El Banderín Verde indica que se puede disfrutar de las actividades al aire libre, como salir de recreo o clase de Educación Física al aire libre.

Banderín Amarillo, podrás realizar el recreo o clase de Educación Física al aire libre, aunque si estás enfermo o te sientes mal de salud, avisa a algún profesor.

Banderín Naranja: Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Si sales al recreo o clase de Educación Física, no corras y no saltes. Si estás enfermo o te sientes mal de salud, avisa a algún profesor.

Exhibición del programa (19/03/2025). Foto: Especial

Banderín Rojo, el llamado es a reducir las actividades físicas moderadas al aire libre y de preferencia realizar en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita la actividad física vigorosa o prolongada al aire libre. Se llama a tomar el recreo y la clase de Educación Física en espacios interiores libres de humo.

El Banderín Morado recomienda no realizar actividades al aire libre, es malo para tu salud. Realiza todas tus actividades en espacios interiores libres de humo.

Para conocer qué banderines izar, cada escuela recibirá vía correo electrónico la información de calidad del aire por parte de la Dirección de Monitoreo de Calidad del Aire (DMCA-SEDEMA- CDMX), para la zona de la escuela de manera diaria, durante todos los días del calendario escolar.

