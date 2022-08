Gobierno de CDMX descarta alza de tarifa del agua; va por medir mejor el consumo

Luego de la presentación de proyectos para llevar más agua al Valle de México y el avance del programa de sectorización de agua potable, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se encuentran planeando el aumento en el tarifa del líquido, pero que sí se encuentran medir mejor en los cobros.

“No estamos planeando el aumento en la tarifa del agua. De hecho lo que estamos haciendo es medir mejor en el cobro, (…) medir mejor a los grandes usuarios inclusive se van a sustituir medidores, los grandes hospitales privados, los centros comerciales, centros que consumen agua de manera importante no es que se les va a cobrar más la tarifas sino se les va a cobrar su consumo”, dijo en conferencia de prensa.

Lee también: Interponen denuncia por adulterar con alcohol bebidas del Maratón de la CDMX

Sheinbaum comentó que el cambio de medidores para grandes usuarios sería este año, ya que están destinando cerca de 100 millones de pesos, “no es para el consumo doméstico, ni siquiera es para los grandes usuarios de consumo doméstico, sino principalmente para el consumo comercial e industrial de grandes usuarios”.

“No podríamos decir que hay robo de agua o huachicol de agua hasta no hacer realmente las mediciones, al desprivatizar el sistema comercial nos hemos dado cuenta que a los grandes usuarios no se les está midiendo adecuadamente el agua, entre otras cosas, por medidores que ya no están midiendo adecuadamente”, señaló la mandataria capitalina.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr