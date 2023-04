Luego del retiro del tapial y vallas metálicas por parte del Gobierno de la Ciudad de México para la remodelación de la Plaza Giordano Bruno, planeada por la alcaldía Cuauhtémoc, la demarcación aseguró que esta área no es considerada un monumento histórico y que dio aviso el 20 de febrero de los trabajos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En una tarjeta informativa, la alcaldía gobernada por Sandra Cuevas precisó que inició los trabajos para la colocación de vallas metálicas a fin de prevenir accidentes en los trabajos de remodelación de la Plaza Giordano Bruno, ya que, aclaró, se encuentra dentro de la relación de áreas verdes bajo el cuidado de la alcaldía.

Indicó que previo a la colocación de las citadas vallas —que por sí mismas no implicaban un trabajo de obra pública— consultó a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, dependencia federal que mediante el oficio 401.35.1 2023/0452 del 23 de febrero de 2023 respondió que, tras una revisión, dicho sitio “no está considerado monumento histórico, no hay colindancia con algún monumento histórico y no se ubica dentro de alguna zona de monumentos históricos declarada, por lo que esta coordinación nacional no tendría competencia en el tema”.

Se consultó también a la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, quien se manifestó, mediante el folio 0461, el 22 de marzo de 2023, señalando que “el inmueble no está incluido en la relación del INBAL”.

El miércoles, la Secretaría de Gobierno informó que se quitó el tapial y vallas metálicas de la Plaza Giordano Bruno debido a que la demarcación no tenía la autorización correspondiente para intervenir la zona.

Aseguró que la plaza se considera un bien público considerado patrimonio cultural de la Ciudad de México y de la nación, ubicada además en un Área de Conservación Patrimonial.

Por las razones anteriores, las autoridades facultadas para autorizar o no intervenciones en el sitio son exclusivamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Agregó que si bien la alcaldía presentó un proyecto a ambas instancias, el martes se le informó que por ningún motivo podrían iniciarse obras.

La alcaldía reviró que aun cuando se dio cumplimiento a la normatividad para la intervención de la plaza, el Gobierno capitalino quitó las estructuras sin medidas de protección.