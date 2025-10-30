Toluca, Méx.- La vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Beatriz García Villegas aseguró que el suministro de agua potable a hospitales está garantizada.

Informó que tan solo del 25 al 28 de octubre se tuvo un suministro aproximado de 360 pipas a hospitales, clínicas de hemodiálisis y algunos centros penitenciarios, esto con el fin de priorizar la salud.

“La gobernadora Delfina Gómez está muy preocupada por las áreas de salud para que no se suspendan sus actividades y operaciones, sabemos que las clínicas de hemodiálisis no pueden dejar de tener agua, tendría muchas repercusiones para los pacientes, entonces el tema de la salud ha sido nuestra prioridad”, comentó.

Refirió que con el apoyo de los organismos municipales de agua han coadyuvado para garantizar que las unidades de salud cuenten con el recurso, siendo los hospitales que se ubican en Nezahualcóyotl, La Paz, Tlalnepantla y Ecatepec quienes más volumen de agua solicitan.

“Los hospitales solicitan incluso entre 130 mil y 170 mil litros de agua, lo que equivale a 17 pipas de 10 metros cúbicos y eso a cualquier organismo operador lo deja sin poder operar, entonces estamos conjuntando esfuerzos”, señaló.

Además de hospitales, dijo, también se enfoca el apoyo a cerca de 12 clínicas de hemodiálisis ubicadas en Toluca, Metepec, Ecatepec, Texcoco e Ixtapaluca, principalmente, y que no pertenecen a ninguna institución de salud pública. “La gobernadora siempre ha puesto por delante la vida y la salud de los mexiquenses”, recalcó.

Estas labores se reforzaron durante los últimos días, puesto que tras la aplicación de la Operación “Caudal” en el Estado de México, se clausuraron tomas irregulares y se retuvieron unidades de transporte de agua para combatir el “huachicol hídrico”, acción que intensificó el desabasto de agua en algunos municipios, afectando a hospitales públicos y privados, penales y viviendas.

