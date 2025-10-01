Más Información
Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles
Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre
Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 1 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa
Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó de “un gran proyecto” para evitar inundaciones en la alcaldía Iztapalapa y los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Inauguran Hospital IMSS Bienestar en Maruata, Michoacán, en donde atenderán médicos cubanos
Este miércoles, se cortó el listón inaugural del Hospital Comunitario del IMSS Bienestar en Maruata, Michoacán, en donde atenderán médicos especialistas cubanos. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Destinaran 100 millones para un primer apoyo a los afectados por lluvias atípicas: Brugada
Ante las lluvias que se registraron el pasado 27 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, informó que 3 mil 500 viviendas fueron afectadas en distinto grado en Iztapalapa y Tláhuac, por las lluvias atípicas, por lo que se van a destinar 100 millones de pesos para un primer apoyo a los afectados, esto entre la administración federal. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Sheinbaum acusa “mucho zopilote” en tema de inundaciones; ironiza si afectaciones en otros países son culpa de Morena
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó “mucho zopilote” en el tema de las recientes inundaciones en municipios mexiquenses y alcaldías como Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Iniciativa para combatir robo de agua y mercado negro es buen anunció para celebrar primer año de gobierno: Sheinbaum
Al anunciar que se enviará este miércoles la iniciativa de las Reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que incluye penas para combatir el robo de agua y mercado negro con 1 a 10 años de prisión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es un buen anunció para celebrar su primer año de gobierno. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Voy a ir a la Comisión Presidencial Electoral para decirles que se elimine el fuero de diputados y senadores: Sheinbaum; eso es del pasado, afirma
En el marco de la reforma electoral, Sheinbaum Pardo indicó que irá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para decirles que se elimine el fuero de las y los legisladores. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios: Sheinbaum; caso de gente de Morena involucrada en ilícitos, tiene que responsabilizarse
La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el desgaste de la figura del senador Adán Augusto López “viene de los medios”, e insistió en que “tiene que haber pruebas” ante el caso de su exsecretario de Seguridad cuando era gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Sheinbaum celebra que se hable de paz en Medio Oriente, tras plan de Trump
Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un plan de paz para Medio Oriente con el que se buscaría poner fin a la guerra en Gaza, Sheinbaum Pardo fijó postura y destacó la importancia de que ya exista un discurso en favor de la paz, aunque advirtió que primero deben ser escuchadas las partes afectadas por el conflicto. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
