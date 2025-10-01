La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 1 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó de “un gran proyecto” para evitar inundaciones en la alcaldía Iztapalapa y los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Inauguran Hospital IMSS Bienestar en Maruata, Michoacán, en donde atenderán médicos cubanos

Este miércoles, se cortó el listón inaugural del Hospital Comunitario del IMSS Bienestar en Maruata, Michoacán, en donde atenderán médicos especialistas cubanos. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Destinaran 100 millones para un primer apoyo a los afectados por lluvias atípicas: Brugada

Ante las lluvias que se registraron el pasado 27 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, informó que 3 mil 500 viviendas fueron afectadas en distinto grado en Iztapalapa y Tláhuac, por las lluvias atípicas, por lo que se van a destinar 100 millones de pesos para un primer apoyo a los afectados, esto entre la administración federal. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sheinbaum acusa “mucho zopilote” en tema de inundaciones; ironiza si afectaciones en otros países son culpa de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó “mucho zopilote” en el tema de las recientes inundaciones en municipios mexiquenses y alcaldías como Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Iniciativa para combatir robo de agua y mercado negro es buen anunció para celebrar primer año de gobierno: Sheinbaum

Al anunciar que se enviará este miércoles la iniciativa de las Reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que incluye penas para combatir el robo de agua y mercado negro con 1 a 10 años de prisión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es un buen anunció para celebrar su primer año de gobierno. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Voy a ir a la Comisión Presidencial Electoral para decirles que se elimine el fuero de diputados y senadores: Sheinbaum; eso es del pasado, afirma

En el marco de la reforma electoral, Sheinbaum Pardo indicó que irá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para decirles que se elimine el fuero de las y los legisladores. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios: Sheinbaum; caso de gente de Morena involucrada en ilícitos, tiene que responsabilizarse

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el desgaste de la figura del senador Adán Augusto López “viene de los medios”, e insistió en que “tiene que haber pruebas” ante el caso de su exsecretario de Seguridad cuando era gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra que se hable de paz en Medio Oriente, tras plan de Trump

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un plan de paz para Medio Oriente con el que se buscaría poner fin a la guerra en Gaza, Sheinbaum Pardo fijó postura y destacó la importancia de que ya exista un discurso en favor de la paz, aunque advirtió que primero deben ser escuchadas las partes afectadas por el conflicto. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot