Fiscalía deja sola a PGJ en caso Artz

En la procuraduría capitalina están muy sorprendidos por la falta de cooperación de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, para el esclarecimiento del asesinato de los dos israelíes en Plaza Artz. Lo que nos dicen es que no han visto acompañamiento de la dependencia federal en las indagatorias, incluso en la búsqueda de Vanesa Ballar, la mujer que sobrevivió y escapó del lugar tras el ataque. Según dicen, la Agencia de Investigación Criminal tampoco les ha tendido la mano para investigar el tema de la supuesta participación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo bueno es que las dos administraciones están del mismo bando.

Morena le hace la contra a líder sindical del Metro

Al que no le ha ido nada bien en los últimos días es al líder del sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, quien durante los festejos del 50 aniversario de este medio de transporte no recibió un buen trato de la dirección y ahora, nos dicen, parece que desde Morena le están haciendo la contra, luego de que la diputada local Guadalupe Aguilar Solache impulsara la creación de un nuevo sindicato al interior del Metro. Pero no hay que olvidar que si alguien tiene experiencia en esta materia es don Fernando, quien ha logrado sortear diversos vendavales de pasadas administraciones y no será nada fácil quitarle el control del gremio.

Choque entre líderes de ambulantes

Las dirigentes de dos de las principales organizaciones de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, Alejandra Sánchez Barrios y María Rosete Sánchez, pasaron de la disputa en las calles al recinto legislativo de Donceles y Allende, donde petistas impulsan la iniciativa que promovió doña María Rossete para regular al comercio informal. La semana pasada hizo lo misma Diana Sánchez Barrios, hija Alejandra Barrios. El problema estriba en que estas diferencias podrían trasladarse a la calle, pues no hay que olvidar que las lideresas tienen una añeja diferencia, que durante algún tiempo se controló, pero que podría reavivarse.

¿Nace un partido en Neza?

Ni tardos ni perezosos, miles de experredistas que hace unos días abandonaron las filas del sol azteca se aprestan para conformar, con otros ciudadanos sin afiliación, un nuevo partido nacional que se llamará Demócratas Unidos por un Mejor País, con plataforma de izquierda. Ayer se realizó una asamblea constitutiva en Nezahualcóyotl, municipio que pretende erigirse como su principal bastión, en el que se afiliaron ante personal del Instituto Nacional Electoral (INE) casi 6 mil militantes. Nos dicen que durante ese encuentro el actual alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, quien renunció al PRD hace unas semanas, fue nombrado consejero estatal. ¿Veremos más caras conocidas en ese nuevo instituto político que pretende ser un contrapeso de Morena?