Fiscalía CDMX solicita ficha roja a Interpol contra Christian Von Roehrich

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (INTERPOL México) de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) se emita Ficha Roja y Alerta Migratoria, respectivamente, en contra Christian Von Roehrich.

La Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la FGJ solicitó el apoyo de ambas instituciones con el fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Chistian Von Roerich por la probable comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa.

La Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar a otros individuos que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración en esa demarcación, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre otros funcionarios, de quienes se notificó su aprehensión el día de ayer.

Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas.

El legislador panista no tiene fuero, puede ser detenido

El vocero de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, dijo que no era necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando .

“Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla.

“Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal", expuso Lara.

