Fiscal del Edomex ofrecerá disculpas públicas a familias de 3 víctimas de feminicidio

Toluca, Méx.- El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, se comprometió a emitir una disculpa pública con las familias de tres víctimas de feminicidio y una desaparecida en el mes de junio, cuando sea instalado el mural #HastaSerEscuchadas montado hoy en la Cámara de Diputados mexiquense, informó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Lo anterior, dijo, sí es satisfactorio para las familias, pues es un acto político de reconocimiento para las familias, que es un paso inicial para que la institución se comprometan para un cambio estructural que probablemente lleve varios años, pues se requiere suficiente personal y especializado, con equipo adecuado, que conozcan los lineamientos y protocolos.

En entrevista tras la instalación del mural en el Salón Benito Juárez, donde permanecerá hasta la primera semana de junio, que concentra los casos de Nadia Muciño, Ana Sosa, Diana Velázquez y Diana Sánchez, la representante de Amnistía Internacional resaltó que en todas las investigaciones detectaron tres deficiencias recurrentes, que son en primer lugar, la incapacidad del personal de la fiscalía para investigar, resguardar evidencia y poca capacitación, pues no hacen periciales básicas como el raspado de uñas o exudado vaginal.

Lee también: Banxico sube a 7% la tasa de referencia; ajusta expectativas inflacionarias de 5.5% a 6.4% para 2022

En segunda instancia, las líneas de investigación no se agotan, provocando que por un solo caso abran hasta 800 carpetas o más, a las que no dan seguimiento y finalmente que no analizan cada caso con perspectiva de género.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv