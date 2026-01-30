Un total de 15 proyectos de movilidad y obras de la Ciudad de México, fueron autorizados el año pasado, para financiarse con recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística, en el contexto de la Copa del Mundo que se realiza este año, para los que se autorizó un monto máximo de 3 mil 505 millones 500 mil pesos (3,505.5 mdp).

Entre los proyectos autorizados destacan obras en el Centro Histórico, como la iluminación de calles para lo que se autorizó un monto máximo de 120 millones de pesos, y el Centrobus que se echará a andar en próximos meses, cuyo monto máximo es de 114.1 millones de pesos, de acuerdo con el informe de avance trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas.

En el documento se establece un monto máximo autorizado de 2 mil 42 millones 900 mil pesos para la Secretaría de Movilidad (Semovi) para cuatro proyectos: la adquisición de sistema ferroviario de regulación y control del Tren Ligero (800 mdp), la adquisición de 17 trenes ligeros (688.8 mdp), los trenes de la Línea 14 de Universidad a Huipulco (440 mdp) y el Centrobus (114.1 mdp).

Asimismo, se autorizó un proyecto para la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que consiste en la rehabilitación de los embarcaderos de Xochimilco, con un monto máximo de 187.5 millones de pesos.

Destacan otros 10 proyectos para la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), cuyo monto máximo autorizado fue de mil 275 millones cien mil pesos (1,275.1 mdp).

Entre los proyectos están las ciclovías complementarias a la Calzada de Tlalpan, con un monto máximo de 110 mdp; el mantenimiento del Puente Peatonal, el Mercado y el Bici-Estacionamiento del Cetram Huipulco, con 100 millones de pesos, así como iluminación artística en edificios relevantes, que lleva un monto de 86 millones de pesos; el programa de transformación urbana Yolotl-Anáhuac; balizamiento y señalética en vialidades primarias y el programa de senderos seguros denominado “Ciudad Iluminada, Camina Libre, Camina Segura”.