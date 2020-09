Familiares y colectivos marchan en Neza por feminicidios en Edomex

Nezahualcóyotl .- Familiares, amigos e integrantes de colectivos sociales, marcharon por calles de Nezahualcóyotl para exigir el esclarecimiento en la muerte de una joven de 20 años de edad, quien fue asesinada en abril pasado en el Fraccionamiento Los Héroes Ixtapaluca y según ellos no hay avance en las investigaciones.



“Mi hermana fue asesinada el 16 de abril por un hombre, mi hermana tuvo una riña con la pareja de este hombre y al retirarse mi hermana para irse a nuestra casa es impactada con dos balas, una en la cabeza y una en el tórax, que fue lo que le quitó la vida”, denunció Paul Bryan, hermana de la víctima.



Este miércoles Alejandra, quien dejó en la orfandad a una niña de dos años, cumpliría 21 años de edad, por lo que al pie de la Cabeza del Coyote, le cantaron las mañanitas.



“Mi hermana era ama de casa, se dedicaba a cuidar a su hija, a cuidar a mi mamá. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta concreta de las autoridades.



“Las investigaciones al día de hoy están paradas, me hacen entender que los investigadores, que los fiscales de aquí del Estado de México ya se vendieron con la gente que asesinó a mi hermana. Nosotros reconocemos al asesino, pero nos piden que llevemos a un testigo presencial que señale directamente y que lo encare y que diga yo sí vi que tú la mataste, cuándo quién lo va a hacer porque pueden matarte o hacerte algo”, acusó.



El contingente no mayor a 100 personas partió de la Glorieta del Coyote hacia la presidencia municipal por la avenida Adolfo López Mateos.



Llegaron frente a la alcaldía donde se encuentra instalado en el camellón de la avenida Chimalhuacán, el Antimonumento, que es el símbolo de la resistencia feminista.



En ese punto donde también se encuentran varias cruces en memoria de las mujeres que han perdido la vida de manera violenta en municipios de la zona oriente del Estado de México, cantaron en honor de todas las que han sido asesinadas.



Después marcharon a la Fiscalía Regional ubicada en la colonia La Perla donde exigieron que se detenga al presunto feminicida.



En la protesta participaron madres de otras muchachas que han sido asesinadas en municipios del Estado de México, que en lo que va del año ocupa el primer lugar nacional en el número de feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Lidia Florencio, madre de Diana Velásquez, quien fue asesinada en el 2017 en Chimalhuacán, fue una de las que se unió a la marcha.



El cuerpo de Diana inicialmente fue confundido con el de un hombre por las autoridades policiales, por lo que sus familiares no la encontraban. Cinco días después de su desaparición su hermano la halló en el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl en estado de descomposición.



Hace unos días la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dio a conocer al supuesto feminicida, pero Lidia Florencio aún tiene sus dudas de que sea él.



“Pasaron tres años de su muerte y no había avances en la investigación y en unos días detuvieron al que dice que la mató, por eso tenemos muchas dudas del caso”, comentó.





lr/hm