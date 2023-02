Familiares despiden a Brayan Tonatiuh

Una cámara captó a Brayan romper el cristal del coche de su novia Nayeli tras una pelea. Aunque ella pidió que lo detuvieran por el daño al auto, policías lo acusaron de robo de autopartes de su propio vehículo y asegura que lo sometieron con fuerza excesiva para llevarlo al Ministerio Público; él murió después.

Nayeli, pareja de Brayan Tonatiuh desde hace cinco años, contó que el lunes él salió de su trabajo como instructor de natación para encontrarse con ella y la hija de ambos.

Relató que pasaron la tarde juntos en la casa que compartían ubicada en la colonia CTM Culhuacán. Por la noche, la pareja tuvo una de las peleas que tras años de relación comenzaban a hacerse más frecuentes.

Nayeli señaló que los celos hicieron que Brayan se mostrara violento y rompiera la ventana del coche que compartían, que estaba estacionado en la calle Mercedes Ábrego. Las cámaras instaladas en un poste captaron el hecho.

Al ver lo ocurrido, Nayeli pidió ayuda de policías de Coyoacán, quienes al revisar las grabaciones ubicaron el Mini Cooper en el que Brayan conducía hacia la colonia Ruiz Cortines.

“Cuando nos peleábamos él se regresaba a casa de sus papás. Me contaron que él llegó, se estacionó frente a la casa y se encontró con sus amigos, y estuvo con ellos hasta la madrugada”, contó la pareja.

De acuerdo con el testimonio de Nayeli, a esa hora, al menos cuatro patrullas sin luces y con las torretas apagadas, sorprendieron al grupo de amigos. Los policías caminaron directo a Brayan para obligarlo a subir a las patrullas, aunque todos se resistieron a la detención, afirmó, únicamente Brayan fue golpeado hasta desmayarse.

“Estaba dormida cuando dos policías llegaron a decirme que habían detenido a Brayan y me dijeron que tenía que ir al MP de Coyoacán para identificarlo como mi agresor; les dije que no quería ir, me amenazaron con llevarse el coche con el vidrio roto y de no entregármelo si no levantaba el acta por robo”, señaló Nayeli.

Indicó que a la fuerza subió a una patrulla y fue a la agencia del Ministerio Público, donde le exigieron firmar un acta en la que acusaban a su novio por robo de autopartes y del Mini Cooper amarillo. “Ahí escuché que en el cubículo de al lado los policías decían que se les había muerto ‘un 33’ en la patrulla”.

Aún sin saber que se trataba de Brayan, pidió ver a su novio. Los policías le pidieron que antes firmara el acta donde la señalaban como víctima de robo. “Como me negué. Me retuvieron y no me dejaron salir de la agencia”, relató.

Cuando su cuñado y su suegro llegaron a la agencia, logró salir de ahí. Casi al mediodía se enteró de la muerte de su pareja y que dos policías fueron detenidos por la muerte de Brayan.

Ayer, la familia sepultó el cuerpo de la víctima y pidió que la fiscalía aprehenda a los policías participantes en la agresión contra Brayan Tonatiuh, quienes a decir de los familiares, aparecen en fotografías y videos captados con teléfonos celulares de sus vecinos.