Familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio bloquean carretera Toluca-Atlacomulco

Almoloya de Juárez, Méx.- Familiares de víctimas de desaparición y feminicidio de la zona norte del Estado de México bloquean el tránsito en la carretera Toluca - Atlacomulco, amagan con permanecer hasta ser recibidos por el gobernador Alfredo del Mazo.

Son más de 20 personas reportadas como desaparecidas en los municipios de Ixtlahuaca, Otzolotepec, Almoloya de Juárez, Jilotepec, entre otros.

El bloqueo ha generado al menos tres conatos de bronca entre los automovilistas, la mayoría transporte de carga y, los inconformes, pues pidieron que les permitan el paso en por lo menos un carril. Toda vez que el cierre se registró desde las 10:00 de la mañana y también impidieron el paso por la carretera libre.

Entre Las historias se encuentran la familia de Dafne Giselle Garcés, desaparecida el 23 de marzo en Almoloya de Juárez, su mamá Sonia Juárez señaló que hasta el momento han presentado su declaración ante el Ministerio Público el novio de su hija y la amiga con la que vivía, pero ella desconoce lo que dijeron .

"Estamos desesperados, soy su mamá y no voy a dejar de buscarla. Lo único que ellos le han dicho directamente es que Dafne salió de su casa en el Fraccionamiento San Juan, dónde vivía con su amiga, sin celular, por lo que presumen que iba a la tienda, pero no se supo más de ella".

Por su parte, el señor Pedro González, busca a Steven Iván González, su sobrino y su nieto Pedro González Esteban, ambos desaparecidos en Ixtlahuaca el 8 de septiembre del año pasado, luego de ir a trabajar a un consultorio dental.

"No sé sabe nada de ellos, por desgracia la Fiscalía del Estado de México no dice nada, no avanza en la indagatoria, es pmids y nosotros lo hemos hecho todo por nuestra cuenta", lamentó.

En tanto que los familiares de Ivone Alonso Enriquez, relatan que ella desapareció en el trayecto de regreso a casa, desde su escuela. Son habitantes de Ixtlahuaca y una de sus primas refirió que ella llamó a su mamá, para decirle que había un hombre persiguiéndola, por lo que tomó el camión y no se supo más de su paradero.

Los familiares de Leonarda Rosas y Lefni, víctimas de feminicidio, señalaron que no hay avance para dar con el paradero de los responsables del feminicidio de ambas.

Todos demandaron la presencia de autoridades federales y aseguraron que no se van a retirar hasta que llegue el gobernador y atienda sus demandas.



