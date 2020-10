Exjefe de Gobierno impugnará la inhabilitación de un año

El senador del PRD Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que impugnará la inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos en la Ciudad de México que le impuso la Secretaría de la Contraloría General, en respuesta a la petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2018.

EL UNIVERSAL reveló la existencia de la sanción, que le fue notificada el pasado 5 de octubre, y que deriva de su aparición, en su calidad de jefe de Gobierno, en un video para apoyar al entonces candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Mancera Espinosa manifestó que no ha sido notificado oficialmente por la Contraloría; sin embargo, acotó que en todo caso debió aplicarse una sanción administrativa y no una inhabilitación.

“Ese tema fue resuelto por el Tribunal Electoral que dio vista, nada más; no estableció ninguna sanción, sino dijo: ‘Se vulnera el artículo tal que no tiene una sanción, y los remite a las autoridades para que interpreten, y si hay alguna disposición, la apliquen, que no hay en el caso concreto”, destacó el senador.

Sobre cada hecho que se presente en su contra, aseguró que se defenderá jurídicamente, como será en el caso de la inhabilitación.

¿Esto se da cuando también catean la casa de Luis Serna? Se le cuestionó.

—De su hija, por una supuesta denuncia anónima.

¿Esto es una persecución?

—Yo no quiero calificar, yo atenderé jurídicamente [el caso de la inhabilitación]. El otro asunto [el cateo] lo hicieron público a través de diversos tuis donde trascendió esa información de que habían realizado un cateo derivado de una denuncia anónima, que buscaban armas, que se metieron y que no encontraron nada.

Luego de que Mancera Espinosa comentó que este jueves se enteró de la inhabilitación por los medios de comunicación, la Contraloría General precisó que el 5 de octubre pasado, personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas acudió a su domicilio para notificarlo, pero no se encontró a ninguna persona, y se le dejó citatorio para continuar con la diligencia al día siguiente.

Los funcionarios acudieron nuevamente al domicilio y no encontraron a nadie, por lo que se procedió a notificarlo por estrados.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió de manera escueta al tema del cateo en el domicilio de Luis Serna, del que simplemente se limitó a decir que se trató de un asunto de índole federal, por lo que le corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) responder sobre el tema.

Después de reinagurar el Museo Kaluz, en el Centro de la capital, la mandataria no quiso ahondar sobre la sanción que aplicaron a su antecesor, pues sólo se refirió al tema diciendo que “mañana [hoy] hablaremos sobre el tema”, y se retiró.