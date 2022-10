Estudiantes del CCH Naucalpan mantienen paro de 72 horas

Naucalpan, Méx.- Cerca de 13 mil estudiantes del CCH Naucalpan iniciaron un paro de labores de 72 horas para exigir solución a sus demandas de investigación y sanciones, acoso sexual; identificar visiblemente a los cuerpos de vigilancia, venta estudiantil de productos y baños limpios y con agua, entre otras peticiones.

El paro estudiantil de 72 horas inició este 5 de octubre al mediodía y terminará el próximo fin de semana, por lo que las clases se reanudarán el lunes 10 de octubre, informaron a EL UNIVERSAL, alumnos de la Comisión de Apoyo Estudiantil (CAE) en la puerta de este plantel de la UNAM.

El pliego petitorio, de seis puntos, fue entregado al director Keshava Quintanar Cano, en el que los estudiantes piden investigar y sancionar al menos cinco casos de acoso sexual en contra de alumnas; que el personal de vigilancia esté debidamente identificado y/o uniformado para que la comunidad pueda distinguir; permitir a los alumnos la venta de productos dentro del plantel sin ser discriminados; que los libros no sean una condición para poder cursar o pasar una materia como inglés, francés, historia o griego, pues algunos solo podemos fotocopiarlos por su elevado precio o porque no se pueden conseguir.

También lee: Reto de videojuegos podría ser el móvil del feminicidio contra Lucero Yazmín en San Mateo Atenco: autoridades

Así como la limpieza en los baños, donde frecuentemente no hay agua, ni papel, la situación de los sanitarios ha sido tan crítica que compañeras del “colectivo ultravioleta”, llevaron papel higiénico y toallas sanitarias, apuntaron alumnos.

No obstante, este paro de labores inició con el rechazo de muchos estudiantes del turno vespertino que llegaron al Plantel a las dos de la tarde y ya no pudieron entrar y manifestaron su rechazo a no haber sido tomados en cuenta.

“¡Ustedes no nos representan!” gritaron frente a las puertas cerradas del CCH Naucalpan en la avenida de Los Remedios.

También lee: Choque entre Metrobús, auto particular y patrulla deja 3 heridos en Coyoacán

Con este son tres planteles de la UNAM que están en paro de labores, además de la FES Acatlán y la FES Cuautitlán, cuyos alumnos piden seguridad en el transporte, tarifa del 50% para estudiantes e incluso Pumabús.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs/cls