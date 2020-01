Estrenan recarga electrónica en STC

A partir de esta semana comenzaron a funcionar las primeras máquinas de recarga de saldo para la tarjeta única del transporte público de la Ciudad de México, instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC); se espera que en los próximos días den servicio el resto de las máquinas.

Las primeras en funcionar son las instaladas durante la primera fase en las estaciones Pantitlán, Zócalo y Tacubaya. En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que la gente está familiarizada con este sistema, pues aseguran que en alguna ocasión la han utilizado en el Metrobús.

“Ya muchos conocemos cómo se usa, no hay mucha ciencia, pero si no, qué bueno que sigan las taquilleras, porque cuando es hora pico, hay mucha gente y con las máquinas no se darán abasto. Ojalá y no las descompongan tan rápido”, dijo Magdalena Mediana, usuaria de la Línea 5 del Metro.

En la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro, se observó que las nuevas máquinas de compra y recarga de tarjetas contaban con filas de personas que buscaron acceder al transporte rápidamente.

“Qué raro que casi no hay fila como siempre”, se escuchó decir a una usuaria a su acompañante que se acercó a las taquillas a comprar cuatro boletos, mientras otros usuarios se formaban en las máquinas.

Esta casa editorial ha dado a conocer el temor de las trabajadoras de taquillas que se dicen preocupadas por su futuro, pues piensan que estos equipos las reemplazarán, por lo que piden a las autoridades recapaciten y dejen que ellas sigan haciendo su trabajo.

No obstante, las autoridades aseguran que no habrá tal cambio y si se llegará a dar, las taquilleras podrían hacer cualquier actividad, pues tendrán capacitación constante y no habrá ningún despido.

Como parte de las acciones para implementar el pago con la Tarjeta de Movilidad Integrada en todo el transporte público, a partir del 31 de enero las tarjetas viejas dejarán de funcionar en el Metro, Tren Ligero y Ecobici; mientras que en el Metrobús, el próximo 21 de febrero.

La Secretaría de Movilidad exhortó a los usuarios a gastar el saldo de estas tarjetas antes de 30 de enero de 2020, pues no podrá ser traspasado de los plásticos viejos a los nuevos.