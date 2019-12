Este jueves 26 de diciembre no circulan los autos con engomado verde

Este jueves 26 de diciembre, los autos con engomado verde no circulan en el área metropolitana de la CDMX, comprendida por el Edomex, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, entre las 05:00 y las 22:00 horas.

Los autos con calcomanía 0 o 00, así como los vehículos híbridos, no ingresan en el programa Hoy No Circula.

La calidad del aire en la capital del país para este jueves es mala, por lo que las dependencias pertinentes recomiendan acatar el programa, así como no fumar y no realizar actividades al aire libre de no ser necesario.



