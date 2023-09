Autoridades capitalinas inauguraron un nuevo mapa turístico de gran formato en el Centro Histórico de la Ciudad de México con más de 200 sitios de interés para visitar.

El mapa, de 2.9 metros por 6 metros, se encuentra en la esquina de las calles República de Brasil y República de Guatemala, a un costado de la Catedral Metropolitana y contiene una lista de 207 distintos lugares turísticos como 73 museos y recintos culturales, 12 teatros, 31 espacios de murales, 39 plazas y jardines y 52 templos religiosos.

Además, el croquis muestra algunos datos adicionales del centro de la capital, como el total de la población habitante y visitante, el área total del centro dividido en dos perímetros y las diversas infraestructuras de transporte público que circulan en la zona.

El diseño y la información estuvieron a cargo del Fideicomiso Centro Histórico, mientras que la instalación fue realizada por la Autoridad del Centro Histórico en una estructura que antiguamente era una terminal de carga de taxis eléctricos.

En el evento estuvieron presentes el Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Manuel Oropeza Morales, la titular del Fideicomiso Centro Histórico, Loredana Montes López y Director del Programa de Arqueología Urbana del Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor, Arqueólogo del Raúl Barrera Rodríguez, quienes externaron la importancia de difundir y preservar el turismo en el Centro Histórico:

"Este es el único mapa de gran formato para el turismo de la Ciudad de México (...) es para mostrar a todos los visitantes la riqueza cultural e histórico que está concentrada en estos diez kilómetros cuadrados que es patrimonio cultivo de la humanidad" externó Manuel Oropeza Morales, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico.

Sin embargo, una vez terminado el evento los asistentes se percataron de que el mapa no contiene la ubicación del mismo, un elemento regular en los croquis que ayuda a ubicar a los visitantes que no conozcan la zona.

Un primer usuario

La primera persona en requerir usar el mapa fue Erik, un joven que se acercó a buscar la ubicación del metro Allende a pocos minutos de terminada la inauguración y el corte del listón protocolario.

Pero tuvo que pedir indicaciones a otro transeúnte ya que el mapa no cuenta con las señalizaciones de "usted está aquí", algo que dificulta su uso.

"Pues me parece un poco inútil que no pongan donde está uno, porque si te quieres ubicar no vas a poder hacerlo e imagínate para un extranjero que no conoce la zona, está difícil" indicó Erik.