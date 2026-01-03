En el segundo día de 2026, capitalinos —muchos de ellos de la tercera edad— acudieron a los módulos de la Tesorería para aprovechar los descuentos de inicio de año y pagar sus impuestos, sobre todo predial y agua.

Antes del mediodía, en el módulo central, ubicado en Doctor Lavista 144, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, se vio poca afluencia de ciudadanos, aunque fue constante por al menos una hora.

“Vine a preguntar, nada más, una vez que llegue la ayuda del Bienestar que me dan, para juntar y ahora sí venir a pagar”, contó a EL UNIVERSAL la señora Marcela Gómez, una ciudadana de la tercera edad, quien acudió al módulo con su recibo para preguntar qué documentos debe llevar.

De manera similar, la señora Bertha Ortega contó que aprovechó este inicio de año para pagar su recibo de predial, pues advirtió que es un pago que debe hacer de forma anual y que se le facilita más hacerlo a principios de año, “antes de que haya más gente”.

El señor Fidel Martínez fue uno de los que acudió a pagar su recibo del predio este viernes 2 de enero, pues para él es “un hábito” hacer este tipo de pagos a inicios de año.

Explica que al inicio de año se les aplica un beneficio económico por hacer el pago adelantado, el cual, dijo “sí se aplica” y es algo que le conviene.

“Ya es un hábito hacerlo en los primeros días (del año), ya sea predial, agua, luz, antes de que se venza o que haya recargos”, dijo.

El señor Arturo, quien acudió a la Tesorería con ayuda de un bastón, explicó que fue a pagar su predial en esta fecha porque siente que “hay menos gente”, ya que “muchos vienen luego a mediados del año y son filas, yo por eso vengo en estas fechas”, dijo.

Este 2026 los capitalinos podrán acceder a un descuento de 8% en el pago del predial si pagan durante enero y de 5% si lo hacen en febrero; además, se aplicará una cuota especial para grupos vulnerables, que será de 68 pesos.