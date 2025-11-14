Luego de que el Congreso capitalino avalara elevar las penas, algunas con 11 años, y agravantes por el delito de despojo, vecinos desalojados en agosto del predio de República de Cuba 11 aseguraron que es un buen comienzo para “poner en el mapa” a los afectados por este ilícito, del cual aseguran que son víctimas, pero “11 años son muy pocos para el daño que hacen”.

“Como pretenden castigarlos es muy poco, casi nada, una miseria a comparación del daño que nos hacen, si supieran el frío que estamos pasando. Luego la multa que son mil UMA, ¿sabes cuánto les va a doler eso?”, expuso Blanca Tello, afectada.

Agregó que “con unos 5 millones los sacan de la cárcel y aún así salen ganones. Sin duda, es un buen comienzo para ponernos en el mapa, porque desde siempre ha habido despojos, pero por nosotros se puso el ojo, pero aún así falta mucho más”, comentó Tello.

El 27 de agosto, 19 familias y ocho locatarios fueron desalojadas del predio ubicado en República de Cuba 11, en la colonia Centro, en un acto que contó con la participación de 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), haciendo cumplir una orden emitida por el Juzgado de lo Civil 54 de la Ciudad de México.

Un mes después, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una serie de reformas para aumentar las penas contra despojos, con especificaciones para los adultos mayores.

EL UNIVERSAL publicó que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, confió en que en las próximas semanas el Gobierno de la Ciudad de México expropie —o adquiera— el predio de República de Cuba 11, pues aseguró que hay muchas inconsistencias de los supuestos dueños.

“Sí tenemos la certeza de que hay inconsistencias importantes, cuestión que nos llevará a que tengamos causales suficientes para que la ciudad intervenga adquiriendo o expropiando el edificio”, dijo el funcionario.

Ayer, desde el campamento que instalaron los vecinos tras el desalojo, que ellos consideran despojo, María del Rocío Quevedo Juárez afirmó: “Sí, nos va a ayudar y en mucho, si es que se aprueba. Nos va a ayudar mucho para que las personas dejen de abusar, sobre todo de las personas de la tercera edad, y esperamos, confiamos, en que haya menos despojos como los que lamentablemente sufrimos”.